YouTube-reklámok: fizethet vagy szenved

A YouTube videómegosztó portállal az utóbbi időben kicsit elszaladt a ló, hiszen nem elég, hogy a felhasználókat a korábban Red, most YouTube Premium néven futó fizetős szolgáltatásra akarják átterelni, de mellé még a YouTube Music platformot is elindítják. Aki pedig nem akar minden klip után reklámokat nézni vagy hallgatni, annak gyakorlatilag kötelező lesz előfizetnie a YouTube valamelyik szolgáltatására, annak ellenére, hogy a prémium szolgáltatások semmiféle pluszt nem kínálnak a felhasználónak.

Egyre nagyobb ellenszenvet vált ki az emberekből a YouTube agresszív, és néhol már pofátlannak mondható stratégiája, amellyel szeretné rávenni a portál felhasználóit, hogy fizessenek elő a Red és az újonnan induló Music szolgáltatásra. Korábban csak a videók előtt kellett reklámokat nézni, ám az utóbbi időben már a megtekintett tartalom közbe is hirdetéseket ékel a YouTube, ráadásul annyit,

hogy gyakorlatilag élvezhetetlené teszi a videózást.

Azok sincsenek könnyű helyzetben, akik a YouTube felületén hallgatnak zenét, esetleg egy házibuli vagy baráti összejövetel közben lejátszási listával próbálják szórakoztatni a vendégeket, hiszen minden szám után ugrálhatnak a telefonhoz, hogy az idegesítő reklámokból kilépjenek. A YouTube félreérthetetlenül azt kommunikálja a felhasználói felé: vagy fizetsz, vagy szenvedsz. Ez egy pontig még rendben is lenne, de a Google leányvállalata inkább ellehetetleníti az ingyenes felhasználókat a szórakozástól.

Ráadásul ezt úgy teszik, hogy a legtöbb országban még el sem indult a YouTube Red (Youtube Premium a névváltoztatás után) szolgáltatás. Hiába fizetne elő a felhasználó a századik reklám után a Red-re, amikor megpróbálja az az üzenet fogadja, hogy a szolgáltatás még nem elérhető az országában. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mi értelme olyan felhasználókat büntetni, akiknek lehetőségük sincs arra, hogy a reklámmentes utat válasszák. Még hónapokkal ezelőtt észrevehették a felhasználók, hogy a cég mégis hibázott egy ponton, hiszen ha a a telefonon lévő YouTube alkalmazást összekötik a televíziójukkal, akkor egyetlen reklámot sem kapnak, soha.

A vállalat most kicsit átstrukturálja az előfizetéses szolgáltatásait, így a YouTube Red helyére érkezik majd a YouTube Premium. A névváltozást pedig drágulás is követi. A két éve indult Red szolgáltatás - amely továbbra sem érhető el Magyarországon - célja az volt, hogy felvegye a versenyt a Spotify és az Apple Music szolgáltatásokkal, valamint saját gyártású sorozatokat is kínált. Fontos változás volt az is, hogy az előfizetéssel teljesen megszűntek a reklámok, offline is lehetett hallgatni zenéket, valamint a képernyő zárolása után is folytatódott a videók lejátszása, csak hanggal.

Ezt az előfizetést a YouTube 10 dollárért kínálta havonta, de ez most változik. A YouTube Premium 11,99 lesz havonta és az összes létező funkciót tartalmazni fogja. A YouTube Music Premium pedig 9,99-be fog kerülni, de itt csak zenéket lehet hallgatni reklámok nélkül, azonban le is lehet őket tölteni. Ez váltja le egyébként a Google Music szolgáltatást is. Ha jobban belegondolunk, a Youtube Premium a reklámmentességen kívül semmit nem kínál.

A zenék és videók letöltése megoldható teljesen ingyen, kismillió alkalmazással lehet hallgatni a YouTube videókat a zárolt képernyő mellett, de még az oldalon található tartalmakat sem a YouTube gyártja.

Míg a Netflix és az Amazon dollármilliárdokat költenek saját sorozatok és filmek készítésére, hogy valódi prémium és exkluzív tartalmakat kínáljanak a felhasználóknak az előfizetésért cserébe, addig a Youtubenak csak néhány nem túl sikeres saját sorozata van, amiért senki sem fizetne. A Spotify már évek óta rendelkezik minden funkcióval, amivel a YouTube Music is és kétség kívül sokkal jobban megéri rá előfizetni, ha valakit csak a zene érdekel. A Youtube Premium leginkább az Amazon Prime szolgáltatásához lehetne hasonlítani, de a Prime Twitch előfizetést, hozzáférést a videótárhoz, webáruház kedvezményeket és szupergyors szállítást is kínál a borsos árért cserébe, ráadásul a diákok hatalmas kedvezménnyel tudnak előfizetni rá.

Amellett is hosszasan lehetne érvelni, hogy a háttérben való videólejátszást már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni, hiszen ez sehol máshol nem fizetős funkció a multitasking korában.

Az egyetlen pozitívum a YouTube nyomulásában a YouTube TV, amely jelenleg béta fázisban van, itthon valószínűleg sosem lesz elérhető, azonban az Egyesült Államokban 40 dollárért havonta rengeteg televíziócsatornához lehet hozzáférni vele. Persze sok hasonló szolgáltatás van.

Korábban írtunk már a Sling TV-ről, amely személyre szabható, tematikus előfizetéssel (a felhasználó választhat több csomag között: hírek, sport, szórakozás, filmek, és ennek megfelelően állítanak neki össze csomagot) tömérdek mennyíségű csatornát kínál, de természetesen még a legdrágább Sling TV előfizetés is olcsóbb, mint a YouTube TV.