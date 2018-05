Így néz ki a mobiltelefonok Teslája

A Caviar nevű orosz alkatrészgyártó elkezdte értékesíteni a napenergiával működő iPhone X készülékét – de nem ez az egyetlen dolog, amivel felturbózták a telefont.

Mivel a Caviar sem az iPhone-nal, sem a Teslával nem áll szerződésben, ezért nem nyúlnak bele a készülékbe – az iPhone X Tesla valójában egy elég vastag telefontok, ami közvetlenül az eszközre csatlakozik, és a hátlapon található napelempanel biztosítja a másodlagos akkumulátor energiafelvételét.

Ráadásul a cég állítása szerint komoly minősítésű víz- és porállósággal rendelkezik.

A cég számozott példányokat árul, és összesen 999 darab készült a különleges iPhone X Teslából. A 64 gigabyte tárhellyel rendelkező készülék 4.555 dollárba (1,2 millió forint), míg a 256 gigabyte nagyságú modell 4.805 dollárba (1,3 millió forint) kerül.

A telefontokba ráadásul belegravírozták ugyanazt a mondatot, amit Elon Musk is az űrbe kilőtt Tesla Roadster autójába: „Készült a Földön, emberek által".

Nem ez az első alkalom, hogy az orosz cég exkluzív telefontokokat készít, például 2014-ben is előállt egy arany és titánium ötvözetű kiegészítővel, amibe az orosz vezetők arcmása volt gravírozva, azóta pedig a Nokia mobiltelefonokhoz, valamint az Apple Watch hordozható órájához is lehet kapni exkluzív kiegészítőket – ez utóbbit például 3 ezer dollárért (800 ezer forint) már be lehet szerezni.