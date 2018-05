Ezért mennek össze kedvenc termékeink

Valószínűleg Önnel is megtörtént már, hogy vásárlás közben arra lett figyelmes, hogy a kedvenc terméke mintha összement volna. Nos, ez nem véletlen, és sokszor tényleg erről van szó. Az Egyesült Királyság Statisztikai Hivatala szerint 2529 termék mérete csökkent 2012 és 2017 között, de hazánkban sem sokkal jobb a helyzet. Elmagyarázzuk, hogy mi az oka a zsugorodásnak.

A Toblerone csokoládé átalakítását hatalmas felháborodás övezte. A vállalat nagyobb helyet hagyott a csoki jellegzetes domborulatai között annak érdekében, hogy továbbra is a vásárlók számára elfogadható áron tudják kínálni az édességet. A hasonló botrányokat a legtöbb vállalat szeretné elkerülni, azonban a statisztikák azt mutatják, hogy a termékek zsugorítása továbbra is divatos döntés.

Az Egyesült Királyság Statisztikai Hivatala szerint a szigetország boltjaiban kapható termékek közül 2529 kiszerelési mérete csökkent 2012 és 2017 között.

Edgar Dworsky, a MousePrint.org megalkotója évek óta figyelemmel követi a különböző termékek kiszerelésének változását, és részletes, képekkel illusztrált blogon mutatja be az átalakulást. Dworsky elmondta, hogy a kávénál figyelte meg először a csökkenést, még fiatalkorábban. Akkoriban az átlagos kiszerelés 453 grammos volt, később viszont már csak a 368 grammosat lehetett kapni.

Dworsky még 2016-ban fedezte fel azt is, hogy a vécépapír-gurigák mérete átlagosan 14 százalékkal csökkent két év alatt, de az ár a régi maradt. A fogkrémeknél is hasonló trend figyelhető meg, hiszen a tubusok mérete kisebb lett, ezért nőtt a fogkrém milliliterenkénti ára. A zsugorodás alól a müzlik sem kivételek. A Cornell és az Arizona State University közös tanulmánya az Egyesült Államokban kapható gabonapelyheket vizsgálta meg, és kimutatták, hogy 15 termék kiszerelésének mérete csökkent, és az esetek többségében drágult az unciánkénti (28g) ár.

A BBC 2018 elején tett közzé egy cikket, amelyben a csokoládék átalakulásáról írtak. Abból kiderült, hogy 2014 óta a Twix 13,8 százalékkal lett könnyebb, a Kit Kat Chunky pedig 16,7 százalékot veszített súlyából. Dworsky, aki a nyugdíjba vonulása előtt fogyasztóvédelemre szakosodott jogászként dolgozott, úgy gondolja, hogy ebben az esetben a csokoládé előállítási költségének növekedése lehet az egyik legfontosabb tényező.

Ha a vállalat költségei nőnek, akkor három választása van: emeli az árat, csökkenti a csomagolás méretét, vagy megváltoztatja a hozzávalókat.

A bevált recept megváltoztatása kockázatos, főleg, ha az új termék íze is más lesz, mint az eredeti volt. Az áremelés is egy olyan dolog, amit nem szívesen lépnek meg a vállalatok. Ha az ár túlmegy egy bizonyos határon, akkor az emberek elkezdenek azon spekulálni, hogy inkább másik márkát vegyenek. Tehát a legjobb megoldás a méretek csökkentése, főleg, ha a vásárlónak nem is tűnik fel a változtatás.

Rengeteg módja van annak, hogy a kiszerelés ugyanúgy nézzen ki, mint a korábbi változat, de mégis kevesebb férjen bele.

A zsugorodás hátterében áll az is, hogy az utóbbi időben a pénzügyi vállalatok elkezdtek érdeklődni az élelmiszeripar iránt. Az ő menedzsmentstratégiájuk pedig teljesen felborítja különböző márkák működését. Megpróbálnak mindenen spórolni, hogy a termék a lehető legköltséghatékonyabb legyen.