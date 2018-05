Ezek a legfontosabbak, amit tudni kell az idei szja-bevallásról

Akkor is érvényes lesz az szja-bevallás, ha nem teszek semmit? Papír alapon is be lehet adni a bevallást? Hogyan rendelkezzek az 1+1 százalékomról? Az Origo összeszedte a legfontosabb tudnivalókat az idei adóbevallásról.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) évről évre igyekszik egyre ügyfélbarátabb lenni, hogy ezzel is segítse az adózókat. Ennek a törekvésnek az egyik oka, hogy az adózók közül évről évre rengetegen rosszul töltötték ki a bevallást, amivel aztán sok pluszmunka volt. Bár az adóbevallásokat a munkáltatók a tavalyi évig még elvégezték azon munkavállalók helyett, akiknek más jövedelmük nem volt, ez az idén már megszűnt, csak az összesített adóigazolást kell kiadniuk a munkavállalónak. Mivel a munkavállalók adatait a NAV is megkapja a kifizetőktől, ezért a munkáltatói adóbevallás helyébe a NAV lépett, és megfordította a bevallást: a rendelkezésre álló adatok alapján 2017 óta az adóhivatal tervezetet készít mindenkinek (idén négymillió ilyen tervezet készült), amelyet elég csak elfogadni vagy kiegészíteni, ha szerzett más jövedelmet is (pl. lakás bérbeadással). Ha az adózó nem tesz semmit, mert nincs más jövedelme, akkor a tervezet automatikusan is adóbevallássá válik. (Aki nem tesz semmit, az egyúttal lemond arról is, hogy rendelkezzen az 1+1 százalékról.)

Mindenképpen javasolt azonban ellenőrizni az adóbevallást, nehogy több adót kelljen fizetni azért, mert a NAV-hoz nem jutott el egy adót csökkentő információ, például a családi adókedvezmény, vagy több önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztár esetében.

Az automatikus bevallás azonban nem vonatkozik mindenkire. Idén először az őstermelőknek és az áfafizetésére kötelezett magánszemélyeknek szintén készül tervezet (ők egymillióan vannak, összesen tehát 5 millió tervezetet készít idén a NAV), de nekik mindenképpen ki kell egészíteniük a bevallást, hiszen a NAV nem ismeri minden bevételi és költségadataikat. Ez alól kivétel, ha az őstermelőnek az éves jövedelme nem érte el a 600 ezer forintot és nem volt más adómentes jövedelme sem, mert ebben az esetben egyáltalán nem kell bevallást benyújtania.

Az adóbevallásra, beleértve az adó 1+1 százalékáról történő rendelkezésre is, több lehetőség van.

Az adó 1+1 százalék felajánlási lehetőségekről itt (első 1 százalék) és itt (második 1 százalék) lehet tájékozódni.

Postai úton mindig az állandó lakcímhez tartozó adóhivatalba kell küldeni a bevallást az 1+1 százalékos rendelkezéssel együtt.

A határidő, ameddig elektronikusan be lehet adni az adóbevallást, illetve ameddig postára lehet adni: 2018. május 22. kedd 24 óra.

Akinek gondja támad az adóbevallással, az egyrészt igénybe veheti a NAV ügyfélszolgálatait, melyek 2018. május 22-ig hosszabb nyitva tartással üzemelnek (információk régiónként itt), másrészt rendelkezésre áll a díjmentes 1819-es telefonszám is, melyen bármilyen általános adózási kérdésben ingyen segítenek a NAV szakértői. A szám külföldről a +36 1 250-9500-as számon hívható normál díjjal. Akinek van jogosultsága az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerhez (ÜCC), az a díjmentes (80) 20-21-22-es telefonszámot hívhatja változatlanul.