Varga Mihály: Véget ért az olcsó munkaerő kora

Az előttünk álló kormányzati ciklusban további adócsökkentésekkel és a béremelés folytatásával is javítani kell a hazai vállalatok versenyképességén és termelékenységén – mondta Varga Mihály a Zsigmond Király Egyetem Versenyképesség 2018 című konferenciáján. A pénzügyminiszter-jelölt szerint 2022-re a visegrádi államok átlagánál kisebb adóterhekkel lehet majd számolni Magyarországon.

Véget ért az olcsó munkaerő kora, ma már a nagyobb hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállítása fontosabb, amit a hazai versenyképesség és termelékenység szintjének emelésével lehet elérni – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter-jelölt a Zsigmond Király Egyetem versenyképességről szóló konferenciáján. Hangsúlyozta, hogy 2010 óta több fordulatot is sikerült végrehajtani a magyar gazdaságban: ilyen volt a többek között a költségvetés stabilizálása, a munkaerő-piaci fordulat, és a növekedés fenntarthatóvá tétele, most a versenyképességi fordulatra kell koncentrálni. Az eddig megtett fontos lépések között említette a fegyelmezett költségvetési politikát, a munka becsületének visszaállítását, a fedezet nélküli költekezés megszüntetését, és a családok biztonságának megteremtését.

A munkahelyek számának növelése, az államháztartási folyamatok rendezése és az államadósság hét százalékpontos csökkenése megteremtette a stabilitást, amire a versenyképességi fordulatot alapozni lehet.

Előadásában elsőként említette a fiatalok hazánkban tartását és a használható nyelvtudás megszerzését. Kiemelte, hogy tavaly már kevesebb munkavállaló ment külföldre, és a bérfelzárkózás folytatását jelölte meg a versenyképesség és termelékenység javításának egyik kulcskérdésének.

Utalt a hat évre kötött bérmegállapodásra, amelynek feltétele, hogy éves szinten legalább hat százalékkal emelkedjenek a reálbérek.

Mint mondta, minőségi javulásra van szükség a munkaerő, az oktatás és az állami szolgáltatások terén. A közmunkaprogrammal kapcsolatban kiemelte, hogy 50 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma, de még mindig 150-160 ezren vesznek részt ebben a programban, ezt a számot a jövőben tovább kell majd csökkenteni.Az adórendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy 2022-re a visegrádi államok átlaga alá szeretnék vinni az adó- és járulékterheket.

A versenyképességet növelő eszközök közül kiemelte a digitalizációt is. Varga Mihály kitért arra is, hogy bár hazai kis- és középvállalatok köre adja a munkahelyek több mint 70 százalékát, a cégek fele nem rendelkezik honlappal, és a menedzsmentismereteknek is híján vannak.

Hangsúlyozta, azért is kell a kisebb vállalatokra összpontosítani, mert

a nagyvállalatokhoz mért termelékenységi különbségük 3-4-szeres.

Az uniós pénzekkel kapcsolatban leszögezte: a vállalkozások fiskális alkoholizmusát meg kell szüntetni, vagyis azt a gyakorlatot, hogy a vissza nem térítendő uniós forrásokra várnak, csak ebből szeretnének fejleszteni.