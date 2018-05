Pan Am, repülj velünk: a XX. század kulturális ikonjának bukása

1947 január 6-án a Pan American World Airways örökre beírta magát a repülés történelemkönyvébe, mert ezen a napon ők voltak az elsők, akik világ körüli útra szóló repülőjegyeket kezdtek el árusítani. Az utasok New Yorkból eljuthattak Londonba, Lisszabonba vagy éppen Buenos Airesbe, ez pedig röviddel a második világháború végét követően óriási dolognak számított. A Pan Am 1968-ra a legsikeresebb légitársasággá nőtte ki magát, ám 1992-re végleg megszűnt. Bemutatjuk a Pan Am történetét a sikereken át egészen a bukásig.

A Pan Am-re a mai napig sokan gondolnak a kereskedelmi légiközlekedés úttörőjeként, azonban kezdetben még nem is így akarták elnevezni a légitársaságot, a Pan Am csupán a projekt neve volt, melynek keretei között megvalósult az elképzelés. 1927-ben Juan Trippe összeállt Hap Arnolddal és Carl Spaatzal, a tervük pedig az volt, hogy egy német társaságot megelőzve elsőként indítanak járatot a Panama-csatorna térségébe.

Az elképzelés mögött nem pusztán üzleti, hanem politikai érdekek is húzódtak, hiszen a Panama-csatorna az Egyesült Államok politikai fennhatósága alá tartozott, és szerették volna megóvni a területet a német befolyástól. Trippe és a vállalat egy kisméretű gépet bérelt, és megszerezték a havannai leszálláshoz szükséges jogokat is. Eleinte postát szállítottak Florida és Kuba között. Ekkor még Trippe számára a legfontosabb cél egy légiút kialakítása volt az Államok és Latin-Amerika között.

A Pan Am egészen az 1930-as évek közepéig kisvállalatnak számított a repülésben, azonban addigra már sikerült járataikkal összekapcsolniuk Észak- és Dél-Amerikát, és Trippe figyelme Európa felé terelődött. A Pan Am már 1937-ben elindította első járatát Európába, és meglepően rövid idő alatt lett népszerű olyan európai nagyvárosokban, mint Lisszabon vagy London. Ekkor indították a Csendes-óceáni-szigetekre is járataikat, például Pearl Harborre, a Wake-szigetekre és a stratégiai fontosságú Guamra.

A Pan Am számára a háború évei sikereket és bukásokat is tartogattak. A repüléstechnika fejlődése, amely az 1950-es és 60-as évben juttatta csúcsra a vállalatot, éppen a II. világháború alatt és közvetlenül utána fejlődött a nagyon sokat. A technika fejlődését számos vállalat próbálta meglovagolni, köztük a Trans-World Airlines (TWA), a Braniff és a Northwest Orient. Trippe 1955-ben ismét előnyre tett szert a versenytársakkal szemben, mert nagyon hitt a sugárhajtású repülőgépekben rejlő lehetőségekben, és megrendelte a legelső Boeing 707 gépet.

Ugyanekkor épült meg New Yorkban a Pan Am Building, amely építészeti, kereskedelmi és kulturális szimbólummá vált.

Az 1960-as években volt a Pan Am aranykora. Az elegáns utasok üvegpohárból itták az egyetemet végzett utaskísérők által felszolgált kávét vagy éppen whiskey-t, és igazi ételínyencségeket kóstolhattak a fedélzeten. Az utaskísérők komoly népszerűségnek örvendtek, mert nemcsak műveltek, hanem gyönyörűek is voltak. Sokan gondolnak vissza szívesen erre az időszakra, hiszen manapság a repülés néha inkább kényelmetlen és stresszes változata az utazásnak.

Az 1970-es években az amerikai gazdaságot keményen érintette az olajválság, és ez alól a Pan Am sem volt kivétel. Az olajsokk mellett a kezdődő nemzetközi terrorizmus is nehezítette a társaság helyzetét. Ugyan ezt az időszakot még átvészelte a Pan Am, sőt, az 1980-as évek végén ismét sikereket tudott elérni, de már ekkor látszott a baljós jelek.

Megingatta a cégben a bizalmat az 1988 decemberében, a skóciai Lockerbie fölött történt terrortámadás. A Pan Am 103-as járatán plasztikbombát robbantottak líbiai terroristák. A katasztrófában 270 ember vesztette életét, többségük amerikai volt. Csak rontott a helyzeten az 1990-es első öbölháború, amelynek katasztrofális következményei voltak az olaj-, illetve kerozinárakra. A 80-as években közben megváltoztak az utazási szokások, egyre több lett az olcsóbb jegyek kínáló versenytárs, majd a 90-es évek elejére már senki nem akart több pénzt fizetni a kedves személyzetért vagy a felszolgált italokért.

A legtöbb ember csak minél gyorsabban és olcsóbban akart elérni a célországba.

A Pan Am bukása 1991 őszén kezdődött, és igen lassan bontakozott ki. A vállalat több százmillió dolláros segítséget kapott, azonban ez is kevésnek bizonyult a kilábaláshoz, és 1991. december 4-én végleg elfogyott a pénz. Érdekes módon hivatalosan nem is adtak ki közleményt a csődről, a cég telefonjai egyszer csak elnémultak, senki nem vette föl, a műszak végén az alkalmazottak kisétáltak a vállalattól, úgy, hogy senki sem jött helyettesíteni őket, sok esetben magukra hagyva a várakozó, tanácstalan utasokat. 1992 elejére a Pan Am teljesen felszívódott, nyomtalanul eltűnt a gazdasági életből.

A nevet ugyan eladták más vállalatoknak, akik megpróbálták újraéleszteni a légitársaságot és ezzel együtt a brandet, de hiába. Bármennyire is sikeres volt a Pan Am a repülés aranykorában, a vezetés mentalitása, a vállalatirányítási koncepció, az emblematikus kiszolgálás és luxus lehetetlenné tette, hogy a cég túlélje a XX. századot.