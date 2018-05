Nagyot dob a Spar, több tízezer embert érint a bejelentés

Hosszú távra tervezi az együttműködését a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete (LÉOE) és a SPAR Magyarország, melynek keretében hazai előállítású, megbízható és ellenőrzött gluténmentes termékekkel bővül a SPAR saját márkás kínálata - írja az Élelmiszer Online.

Több tízezer magyarországi gluténérzékeny és családja életét teszi könnyebbé a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete és a SPAR kezdeményezése, amelynek köszönhetően a hazai fejlesztésű gluténmentes sajátmárkár termékeken is megjelenik a nemzetközi, jól ismert védjegy, az áthúzott gabona szimbólum.

Fontos dologról árulkodik a védjegy

Ez a védjegy a mellette megjelenő egyedi regisztrációs számmal együtt jelenti azt, hogy ezek a termékek ellenőrzöttek, megfelelnek az érvényes jogszabályoknak és az AOECS Szabványának.

Azaz, az ilyen jelzéssel ellátott termékek, eleget tesznek az Európai Coeliakiás Egyesületek Szövetsége kidolgozta szigorú követelményeknek is.

A nemzetközi fejlesztésű SPAR free from termékcsalád a gluténmentes kategóriában már jó ideje rendelkezik ilyen regisztrációs számmal. Most a magyarországi előállítású élelmiszerek kapcsán – a LÉOE-vel megkötött licencszerződésnek köszönhetően – nyílt meg a lehetőség arra, hogy az áruházlánc a hazai gyártókkal is fejleszthessen biztonságos és ellenőrzött gluténmentes saját márkákat.

Globális jelentőségű a kérdés

A probléma jelentőségét jelzi, hogy világszerte legalább 70 millió embert érint a glutén- vagy lisztérzékenység.

Magyarországon a lakosság 1-2 százalékát érintheti a coeliakia, vagyis minden ötvenedik ember lisztérzékeny, még akkor is, ha nem tud róla.

Az autoimmun betegséget a kalászos gabonafélékben található fehérje, a glutén váltja ki a genetikailag érintett emberekben. A változatos tünetekkel, bármely életkorban jelentkező betegség nem gyógyítható, de a szigorú és élethosszig tartó gluténmentes étrenddel a tünetek mérsékelhetőek, vagy megszüntethetőek.

Az új saját márkás gluténmentes termékeink is úgy teszik egyszerűbbé a lisztérzékeny vásárlóink mindennapjait, hogy kedvező ár-érték aránnyal rendelkeznek, miközben garantáltan biztonságosak" – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Ugyanakkor - ahogy az Origo megírta - a gluténmentes élelmiszerek forgalma gazdaságilag is egyre nagyobb súlyt képvisel.

A globális kereskedelmi piac a 2011-es 1,7 milliárd dollárról 2016-ra 3,5 milliárd dollárra nőtt, és a várakozások szerint 2020-ra 4,7 milliárdra ugorhat az Euromonitor számításai szerint.