A műszálas ruhákat is megadóztatnák a britek

Az Egyesült Királyság egyre keményebben próbálja visszaszorítani a műanyag által okozott szennyezést, ennek hatásait pedig a divatvilág is megérezheti. A nedves törlőkendő után a különböző ruházati cikkekre is különadót vezethetnek be a britek.

A brit kincstár egy tucat új adó bejelentését tervezi, amelyek által a műanyaghasználatot szeretnék visszaszorítani. Eddig még egyetlen nagyobb ország sem próbálta megfékezni a műanyag óceánokba jutását. A vízbe jutva a műanyag apró darabokra bomlik, amelyet az óceánokban élő állatok elfogyasztanak, így a műanyag bekerül a táplálékláncba és nem utolsó sorban az emberi szervezetbe.

A műszálas ruhák komoly veszélyt jelentenek a környezetre a britek szerint, hiszen a mosás után mikroszkopikus műanyagrészecskék kerülnek a vízbe.

Theresa May, a brit miniszterelnök azt tűzte ki célul, hogy az ország 2024-ig leszámol a műanyagszennyezéssel. Az új törvények már most leszámolnak az óceánba jutó anyagok felével, köztük

a műanyag szatyrok,

a műanyag palackok,

egyszer használatos kávéspoharak,

szívószálak,

fülpiszkálók,

műanyag pálcikák,

valamint a nedves törlőkendők

által okozott szennyezéssel.

Azonban a műszálas ruhákra eddig nem terjedt ki a szabályozás, ez viszont hamarosan változhat. A Green Alliance környezetvédelmi szervezet szerint a műszálas ruhák ötször annyi kárt okoznak, mint a műanyag szatyrok, és a problémát egyszerű lenne megoldani egy új adó kiszabásával.

A Green Alliance és a Green Peace emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az újonnan gyártott műanyagra is adót kellene kivetni, hogy ezzel ösztönözzék az újrahasznosítást. Emellett azt is szeretnék, hogy a kormány tiltson be minden műanyagot, amelyek „haszontalanok”, ilyenek a már említett keverőpálcikák.

A tervezet szerint a műszálas ruhát öt éven át tartó, fokozatosan növekvő adóztatása arra ösztönözné a ruházati cégeket, hogy más anyagokat használjanak a gyártások során. Azonban a környezetvédők azt sem szeretnék, hogy a vevők hirtelen átváltsanak a selyem- és a gyapotruhákra, hiszen azok előállítása is káros a természetre.