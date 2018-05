Gigaüzletet csinált a Sony

A Sony válik a világ legnagyobb zenei kiadójává, miután többségi tulajdont szerez a brit EMI kiadóban. Az üzlet értéke 2,3 milliárd dollár lesz, amivel olyan előadók szerzői jogai kerülnek a japán vállalathoz, mint a Queen vagy Pharrell Williams.

Óriási zeneipari üzlet van készülőben, ugyanis a Sony megveszi a brit EMI zenei kiadó részvényeinek többségét.

A BBC beszámolója szerint az

1931-ben alapított EMI csoport több tucat kiadót foglal magában,

és olyan hírességek tartoznak a portfoliójába, mint a Queen, Carole King, Alicia Keys vagy Pharrell Williams.

Az üzlet értéke 2,3 milliárd dolláros lesz, ezzel a Sony válik a világ legnagyobb zenei kiadójává.

A Sony már most is 2,3 millió szám tulajdonosa, de ezzel a lépéssel tovább bővül a Sony Record kínálata. A japán vállalat már eddig is kezelte az EMI szerzői jogait, de a felvásárlással véglegesen a zeneóriáshoz kerülhetnek a jogok.

A felvásárlással a Sony megelőzi az Universal Music Groupot.

A Sony már eddig is birtokolt egy nagyobb adag részvénycsomagot az EMI-ben, de a japán cég 30 százalékról 90 százalékra növeli a részesedését.

Ez a lépés kétségkívül a legmeghatározóbb húzása az új elnöknek, Josida Kenicsiro az év elején került a cég élére.

A bejelentéssel párhuzamosan a Sony közzétette a következő három évre vonatkozó pénzügyi tervezetét is. Ebben hangsúlyozzák, hogy elektronikai, szórakoztató eszközökre koncentrálnak, de fontos szegmens lesz a pénzügyi szolgáltatások szektora is.

A Sony áprilisi jelentésében 380 milliárd jenes (3,5 milliárd dolláros) profitról számolt be.

Az eladások gyakorlatilag minden szektorban nőttek, de ezek közül is kiemelkedik a PlayStation, ahol 300 százalékos volt a tavalyi bővülés.