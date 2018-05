Hatalmas üzlet lett a kávébab héjából készült frissítő ital

A Starbucks nemrégiben bevezetett új italai a kávébab héjából, vagy ismertebb nevén a cascarából készül, és jelenleg csak Észak-Amerikában lehet kapni. Az ismert kávéház versenytársai is kezdik felfedezni maguknak az eddig szemétként kezelt alapanyagot.

Aida Batlle az El Salvadori Ana vulkán tövében termelt kávét családjával együtt, és csakúgy, mint több generációval előtte, ő is szemétként kezelte a kávébab héját, azonban egy délután megváltoztatta a hozzáállását. Az azóta eltelt egy évtizedben pedig a cascara lassan elterjedt a világon, köszönhetően annak is, hogy Batlle felismerte benne az üzletet.

A chicagói Starbucksban egy közepes nagyságú jeges cappuccino cascara habbal 4,75 dollárba (1.300 forint) kerül.

A Starbucks nagyszerű abban, hogy az újdonságot megszerettesse a tömegekkel" – nyilatkozta Michael Schultz, a Coffee & Tea Bar Holdings társalapítója és vezérigazgatója, a cég két kávéházat is működtet Chicagóban, nemsokára pedig Minneapolisban és Los Angelesben is nyitnak új helyszínt. Schultz cége pedig már be is fejezte a cascara-fűszeres speciális italok tesztelését, amit körülbelül öt dollárért (1.360 forint) fognak árusítani.

A kávéházláncok nagyfokú keresletének köszönhetően a kávéhéj ára magasabb, mint a kávébabé. Batlle a Bloombergnek elmondta, hogy

egy fontnyi, az az, fél kilógrammnyi cascaráért hét dollárt kap (1.900 forint), míg a kávébab átlagos ára 1,20 dollár (330 forint) – ami az elmúlt két év legalacsonyabb ára, az arabica kávébab túlkínálat folytán.

A cascara kevesebb koffeint tartalmaz, és az íze sem olyan erőteljes, mint a kávéé, viszont hibiszkusz, papaya és zöldalmás aromás illatot áraszt, attól függően, hogy hogyan és hol termesztik.

Sam Sabori, a chicagói székhelyű Intelligentsia Coffee minőségellenőrzési és pörkölési vezetője azt állítja, hogy a cascarát akár erősebb, nehezebb ízekkel is össze lehet kapcsolni, mint például a mazsola vagy a portói bor.

Ugyanakkor a cascara értékesítési adatai még túl alacsonyak ahhoz, hogy mérni lehessen. És ugyan a kereslet egyre inkább növekszik iránta, megvan annak a veszélye, hogy ez nem több, mint múló divat.