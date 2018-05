Még mindig a panellakások a legmenőbbek az ingatlanpiacon?

A panellakások voltak az elmúlt időszak ingatlanpiaci lendületének legnagyobb nyertesei. Ez annak köszönhető, hogy a legtöbb ember számára a panelek jelentették a legelérhetőbb megoldást a lakhatásra. Ezáltal kiemelkedtek a "még éppen elfogadott" kategóriából, és áruk több kerületben megközelítette a hasonló méretű téglalakásokét. De mi a helyzet most, a magas árak ellenére még mindig vonzóak?

A panelek iránti, elmúlt években tapasztalt felfokozott keresletet elsősorban az alacsony induló árak indokolták. És habár most magasan járnak az árak, még mindig sok kerületben a paneleket lehet a leggyorsabban eladni.

Elsősorban a 1,5-2 szobás panel és téglaépítésű lakások iránt jelentős az érdeklődés, különösen akkor, ha tömegközlekedési csomópontok környékén, vagy a metró vonalán helyezkednek el. Ezen ingatlanok esetében néhány kerületben még mindig érezni lehet az áremelkedést az ingatlanközvetítők szerint.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának szakmai vezetője is úgy érzékeli, hogy a panelek azok, melyeknél még mindig némi – habár fokozatosan lassuló – drágulást figyelhetünk meg. A korábbi áremelkedési folyamat eredményeként a panellakások, elsősorban persze a panelprogramos épületekben lévők négyzetméterára mára megközelíti a téglalakásokét.

Hasonló a helyzet Zuglóban is, arra azonban Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője felhívta a figyelmet, hogy a panelek ennek ellenére még nem mondhatók népszerűbbeknek a téglaépítésűeknél, inkább csak saját magukhoz képest javult az elfogadottságuk.

Még most is gyakran találkoznak az ingatlanosok olyan vevőkkel, akik kikötik, hogy panellakásba semmiképpen nem költöznek. Mindez kifejeződik a kerületi árakban is: a panellakásoknál 370-420 ezer forint közötti négyzetméterárakról beszélhetünk, míg a téglaépítésűeknél 400 ezernél indulnak az árak és 500-550 ezer forintig tartanak.

Észak-Pesten viszont határozottan a panellakások a legnépszerűbbek: a IV. és XV. kerületekben a másfél, két, illetve egy plusz két félszobás, 35-58 négyzetméteres – és lehetőleg erkélyes – panelek a vásárlók kedvencei. A négyzetméterárak ennek az emelkedésnek a hatására jelenleg 350-450 ezer forint környékén járnak, alkudni nem nagyon lehet: 100-200 forintos, jelképes összeget legfeljebb – jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi szakmai vezetője.

Habár a panel még mindig a legelérhetőbb lakástípus a vevők számára, a magasra kúszó árak miatt a lakótelepek közül egyre inkább a kijjebb találhatókat keresik – mondta el Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Hiszen, míg Kispesten 20 millió forint körül kaphatunk egy átlagos állapotú és méretű panellakást, addig a rosszabb hírű és a központtól távolabb lévő Havanna lakótelepen akár 17 millió forintért is.

Palotai Emese, a Balla Ingatlan Észak és Bel-Budai irodájának értékesítési vezetője is úgy látja, hogy

mivel a panellakásoknál jelentős áremelkedés következett be, ezért az egyre kijjebb eső lakótelepeken keresnek maguknak otthont az emberek. Szerinte az árak emelkedése is közrejátszik abban, hogy felkapottá vált például a III. kerületben Békásmegyer, mely Óbudán jelenleg a legolcsóbb lakótelep.

Friss népszerűségéhez persze az is hozzájárul, hogy nagyot fejlődött az utóbbi években, és olyan előnyei miatt is vonzó az emberek számára, mint a Római-part közelsége, a piac jelenléte, az új játszóterek, valamint a jó közlekedés.

De nem csak a Budapesten belüli lakótelepek keltették fel a vevők érdeklődését, hanem az agglomerációban is óriási a kereslet a panelek iránt. Már ahol persze található ilyen. A társasházi lakások közül Érden is leginkább a panelek iránt érdeklődnek a vevők – mondta Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője. De ezekből olyan kicsi a kínálat, hogy "szinte nincs". Érdnek ugyanis egyetlen kis lakótelepe van, ahol nagyon ritkán cserélnek gazdát a lakások. Ha egy is piacra kerül, annak napokon belül meg van az új tulajdonosa.

A kereslet tehát továbbra is óriási a panellakások iránt, és látható, hogy a vevőket a városhatárt sem állítja meg. Az árak ezen ingatlantípus tekintetében viszonylag könnyen összehasonlíthatók, ezért kevésbé éri meg irreális hirdetési árakkal próbálkozniuk a tulajdonosoknak. Annál is inkább, mert ezzel az egyébként néhány hetes – vagy megfelelő árazás esetén akár néhány napos – eladási időt jelentős mértékben nyújtják meg a tulajdonosok, feleslegesen.