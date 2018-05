Rászálltak a K&H bank ügyfeleire

Rosszindulatú adathalászok próbálkoznak a K&H bank ügyfeleinek elektronikus banki ügyintézéshez szükséges adatainak megszerzésével. Az e-bankfiók adatait félrevezető e-mailek küldésével próbálják kicsalni az érintettektől.

Az Origót a K&H bank egyik ügyfele tájékoztatta arról, hogy a pénzintézet figyelmeztető e-mailben értesítette a fenyegető veszélyről.

Kiderült, a fenyegetés valós.

A pénzintézet elektronikus banki weboldalán, annak belépőképernyőjén is figyelmezteti ügyfeleit a potenciális, rosszindulatú támadásokra.

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a bank e-bank oldalán található felhívás szövegét:

Kedves Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálják egyes ügyfelek K&H e-banki azonosító adatait megszerezni. Az ilyen céllal küldött emailek jellemzője, hogy angolul vagy helytelen magyarsággal íródnak. Ezúton is szeretnénk megerősíteni, hogy a K&H Bank sosem kéri email formájában Ügyfeleit, hogy onnan egy linkre kattintva lépjenek be a K&H e-bankba. Amennyiben Ön ilyen emailt kapott és az abban megadott linkre kattintott, kérjük, hogy a kh.hu weboldalról nyissa meg újra a K&H ebankot és változtassa meg jelszavát. Amennyiben a belépés nem sikerülne, vegye fel a kapcsolatot velünk a bank@kh.hu email címen vagy a K&H Telecenteren keresztül +36/1/20/30/70 335 33 55. Amennyiben az ön postaládájába a fent megjelölt tartalmú, kétes eredetű email érkezik, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az informationsecurity@kh.hu email címen keresztül, hogy bejelentését kivizsgálhassuk. Kérjük, a fentiek miatt, fokozott figyelemmel lépjen be a K&H e-bank szolgáltatásba!

Üdvözlettel:

K&H Bank