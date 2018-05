A kormány a magyar kkv-szektor erősítésére is összpontosít

A kormány célja, hogy megerősítse a magyar kis-és középvállalkozásokat. A szakképzett munkaerő hiányára is megoldást sürgetnek.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter csütörtökön hangsúlyozta, hogy a kormány tevékenységének fókuszában áll a magyar kis- és középvállalkozói (kkv) szektor erősítése.

A szektor hatékonyságát, valamint részarányát is növelni tervezik, mert lemaradásban vannak a multinacionális vállalatokkal szemben.

A termelékenység fejlesztésében a kormány együttműködik a kamarával és az érdekképviseletekkel is. A miniszter fontosnak nevezte azt is, hogy a magyar vállalatoknak legyen szabadalmaztatott saját terméke is, mert így kevésbé lesznek kiszolgáltatottak a piacon.

Palkovics László kiemelte, hogy a magyar gazdaság számára a multinacionális vállalatok jelenléte is fontos, mert olyan fejlett technológiát hoznak az országba, amely a magas hozzáadott értékű termékek előállítását segíti, és egyben azt is bizonyítja, a magyar gazdaság képest high-tech termékeket előállítani.

A miniszter szerint az oktatásban is változásokat kell eszközölni, mivel az ott lévő tudás, nehezen megy át a gazdaságba, így a vállalatoknak szorosabb viszonyt kellene ápolnia az egyetemekkel.

Palkovics László hangsúlyozta a szakképzés és a felnőttképzés erősítésének fontosságát, célnak nevezte, hogy Magyarországon 2030-ra legalább minden negyedik lakos vegyen részt felnőttképzésben, újítsa meg tudását, jelenleg ugyanis nagyon alacsony a felnőttképzésben résztvevők aránya.

Elmondta, hogy a kormány a szakképzésben az iskolák eszközeit megújítani, a szakmák, a szakoktatói munka presztízsét növelni kívánja. Szeretnék elérni azt is, hogy a szakgimnáziumok versenyképesek legyenek az általános gimnáziumukkal.

A közgyűlésen elhangzott kérdésre válaszolva Palkovics László elmondta, hogy a tárca kkv főosztályánál lesz majd kifejezetten a kisebb mikrovállalkozásokkal foglalkozó részleg is.

Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke a közgyűlésen hangsúlyozta, hogy érdekképviseletként alkotó partnerségre törekednek a kormánnyal, például a technológiai megújulás, a digitalizáció, a hatékony szolgáltatás kialakítása, a mestervizsga területén.

Az Iposz elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az iparosoknál lévő speciális szaktudás el fog tűnni a piacról, ha nem történik változás a szakképzésben.

A közgyűlés elé terjesztett írásos beszámoló szerint az Iposz tevékenységének kiemelt területe a szakképzés, a felnőttképzés és a továbbképzés.

A szakképzett munkaerő hiánya már a mikro- és kisvállalkozásokat is erőteljesen érinti. Az Iposz 2018. évi cselekvési tervében szerepel, hogy folytatni kell az érdekvédelmet azokban az országos szervezetekben, amelyekben a szövetség jelen van.