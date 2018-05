Ezért bukik az Apple az előfizetéses szolgáltatásoknál

Az Apple bevételének nagy részét továbbra is az iPhone eladások adják. Azonban míg a telefonoknál 40 milliárd dolláros bevételre tesznek szert évente, addig folyamatosan lemaradnak a jelenkor legnagyobb lehetőségéről: az előfizetéses szolgáltatásokról.

A zenék, alkalmazások, az Apple Pay és a felhő alapú tárhely mind vonzó szolgáltatások az Apple felhasználók körében. A vállalatnak ez a szegmense 53 százalékkal bővült az elmúlt két évben, míg az iPhone eladások csupán 16 százalékkal nőttek. Az olyan szolgáltatók, mint a Netflix és a Spotify egyre népszerűbbek, de még a régebbi szoftvergyártók, mint az Adobe és a Microsoft, is átálltak az előfizetéses rendszerekre.

Az Apple régóta van már egy prémium termékcsaládja, amely Pro Apps néven fut. Ide tartoznak az olyan szoftverek, mint a Logic Pro X, a Motion és a Compressor and MainStage 3, amelyeket főleg professzionális hangvágók és vizuális technikusok használnak. Ezeknek meglehetősen borsos az áruk, hiszen a Final Cut Pro X névre hallgató program 300 dollárba kerül.

Az Apple Pro Apps szoftvereit a felhasználók továbbra is a számítógépükre töltik le, azonban ha a vállalat haladna a korral, akkor az egyszeri vásárlás helyett havi előfizetés keretében, felhő alapon is értékesíthetné az alkalmazásokat. A tech szektorban az utóbbi időben egyre divatosabb a szoftvereket szolgáltatásokként eladni és az Apple számára is ebben lehet a jövő.

Tavaly a Final Cut Pro X-nek 2 millió felhasználója volt, de ők megvásárolták a szoftvert, így soha többet nem fognak fizetni érte.

Gene Munster, aki elemzőként 12 éven át követte az Apple-t, majd később megalapította a Loup Ventures befektetési vállalatot, arra hívja fel a figyelmet, hogy az Apple bevételének csupán 30 százalékát teszik ki az előfizetések, ezáltal pedig azt feltételezi, hogy a vállalat több milliárd dollárt hagy veszni évente.

Munster a CNBC-nek elmondta, hogy érthetetlen számára miért nem tértek át az előfizetéses szolgáltatásra a Pro Apps szoftvereinél, pedig teljesen logikus lépésről van szó. Az előző negyedévben 31 százalékkal több bevételt, 9,2 milliárd dollárt hozott.

Az Apple még három éve, a Worldwide Developers nevű konferencián jelentette be első előfizetéses szolgáltatását, az Apple Music-ot, amely jelentős változás volt a korábbi struktúrával szemben, ahol a felhasználók darabonként vásárolták a zenéket, vagy albumokat. Emellett jelenleg iCloud, azaz felhő alapú tároláshoz szükséges tárhelyet is kínálnak, amelynek az ára 1 és 10 dollár között van, mérettől függően.

Munster szerint az Apple tovább fog erősíteni az előfizetések területén, 2023-ra pedig a bevételének a 20 százalékát már az ilyen szolgáltatások teszik ki. Az Apple termékeit a legtöbben munkára használják, ezért elképzelhető, hogy erre a területre fókuszál majd a vállalat, feltehetően cégek, valamint a dolgozók számára kínál majd előfizetéseket.