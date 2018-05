Megrogytak a kötvényalapok, de mi lesz így velük?

Beborult az ég a kötvényalapok felett idén, számításaink szerint a legnagyobb 15 alap átlagosan 1,5 százalékot vesztett közel 6 hónap leforgása alatt. A trendforduló vélelmezhetően tartós lesz, ezért érdemes lehet más alternatívát találni magunknak. Ilyen lehet egy lakossági állampapír vagy egy abszolút hozamú alap.

Régóta beszélünk arról, hogy vigyázni kell a kötvényalapokkal, mert közel a fordulat, és nem múlhat el „büntetlenül” az a sok év, amikor nagyon szép hozamokat lehetett elérni. Gyakorlatilag napra pontosan 2018 eleje óta a magyar kötvénypiacon a hozamemelkedés az irányadó, és mivel a kötvények árfolyama ellentétesen mozog a hozammal (hozam nő, árfolyam csökken és vica versa), a kötvényalapok igencsak megszenvedték ezt az időszakot.

Rögtön hangsúlyoznánk, hogy úgy összességében nem volt rossz üzlet kötvényt vásárolni, mert például a sokak által nagyon is jól ismert lakossági állampapírok a nemzetközi hangulat romlásából semmit sem érzékeltek. Itt a hozamoknak nincs semmilyen hatása az árfolyamra, csak az a lényeg, hogy meddig tartjuk a papírt, és az időarányos kamat a mienk lesz (egy kicsit lecsippent magának idő előtti eladásnál az állam, de ez nem változtatja meg a képet).

De a mindenki által megvásárolható magyar kötvényeknél nem volt ilyen fényes a helyzet. Az összesítésünk szerint a keddig elérhető adatok szerint a legnagyobb vagyonnal bíró 15 alap mind veszteséget szenvedett el. A rövid futamidejű kötvényeket vásároló rövid kötvényalapok 0,6-1,3százalékot buktak, míg a hosszú kötvényalapok 2,7-4,9 százalékot. A 15 alap vagyonnal súlyozott átlagos teljesítménye -1,5 százalék volt.

Hajlunk arra, hogy ez nemcsak egy átmeneti hozamemelkedés, hanem egy hosszabb távú trend része. Az utóbbi közel egy évtized a hozamesésről szól, és így a hosszú kötvényeket tartóknál nagy nyereséggel. A 2018 elejétől elinduló trend viszont a hozamemelkedés, amelyben persze lesznek rövidebb-hosszabb megállók is. És ami nagyon fontos, hogy

jelenlegi állás szerint a korábban látott hozamszintek nem fognak visszatérni, tehát minden egyes forint nyereségért meg kell majd küzdeni.

Arra ügyeljünk, hogy az utóbbi hónapokban még meredekebbé vált a hozamgörbe, vagyis nagyon nagy az eltérés a rövid és hosszú hozamok között. A várakozások szerint a következő években ez a tér csökkenni fog, és várhatóan ez úgy következik be, hogy a rövid hozamok jelentős mértékben megemelkednek.

A nagy bizonytalanság az, hogy a nemzetközi befektetői hangulat romlása mennyire tartósan érezteti majd Magyarországon a hatását. Ezt lehetetlenség megmondani, de úgy látszik, hogy például a szerda esti török kamatemelés nem volt elégséges a piacok megnyugtatására.

Az amerikai kötvényhozamok ma már olyan szinten vannak, hogy nagyon is vonzóak azoknak a nemzetközi befektetőknek, akik például eddig sok magyar kötvényt tartottak. A tőkekivonás az országból és a kötvények eladása nyomást helyez a kötvénypiacunkra.

Pontosan ezért alapvetően két út járható azok számára, akik régebben kötvényalapokat tartottak. Egyrészt érdemes lakossági állampapírral is megpróbálkozni, aminek kiszámítható a teljesítménye, és nem hat rá negatívan a hozamemelkedés. Másrészt, ha nem akarunk a befektetési alapoktól eltávolodni, akkor olyan alapot kell találni, ami a változó befektetési környezetben is megállja a helyét. Ilyen egy abszolút hozamú alap, ami a viharos időszakokban is képes lehet jó teljesítményre.

