Ennyire még egyetlen országban sem féltek az élményparkoktól

Komoly makroökonómiai kockázatként értékel jelentésében az egyik kínai központi fejlesztési ügynökség több tartományi nagyberuházást. Elsősorban az eladósodás kapcsán intenek óvatosságra, és arra figyelmeztetnek, több, felesleges fejlesztést látnak, amelyek indokolatlan párhuzamosságot teremthetnek egy-egy régióban. Meg is nevezték a lokális gazdasági növekedést fenyegető legnagyobb veszélyforrást: a gombamódra szaporodó tematikus kalandparkok szétzilálhatják a gazdasági menetelést.

Hiába szárnyal a látogatói szám és hasítanak a bevételek, a kínai központi vezetés alá tartozó ügynökség, a Nemzeti Fejlesztési és Reform Közösség (NDRC) jelentése szerint, a kínai gazdaságra nagy fenyegetést jelentenek a szakmányban épülő szórakoztatóközpontok, a hatalmas tematikus és kalandparkok, írja az Asia Times.

Definíció már van

Az NDRC arra figyelmeztet, igen jelentős adósságkockázatot és más veszélyeket is jelent, hogy a növekvő kínai gazdaság felesleges, céltalan beruházások megvalósításában ereszti ki otthon a szuflát. Az ügynökség szerint, ezek között élen járnak a „tematikus megaparkok”.

Ezeket egyébként most definiálni is próbálták, ez az első alkalom Kínában, hogy a sokféle, változatos elképzeléseket tükröző szórakoztatólétesítményeknek egységes nevezőt próbáljanak adni.

Ennek értelmében, a megaparkok területe legalább 330 hektár, és beruházási értékük eléri az 5 milliárd jüant (kb. 20 milliárd forint).

Ennek rendkívül nagy jelentősége van az engedélyeztetési eljárásokban. Azok a beruházások, melyek elérik ezt a nagyságrendet, az NDRC jóváhagyását is meg kell kapniuk megvalósításukhoz. Az ennél kisebb fejlesztéseket elegendő csak tartományi szinten engedélyeztetni.

Az ügynökség ezekben a kérdésekben viszont lényegében illetékes minisztériumként jár el. S úgy tűnik, egyre inkább kifarol a nagy kalandparkok támogatásából. A hivatkozási alapja ennek az, hogy az államnak így is nagy tehertétel a hatalmas adóssággal küzdő, állami vagy vegyes tulajdonban lévő, sokszor idejétmúlt, korszerűtlen gazdálkodást folytató vállalatok állandó pesztrálása, miközben ezek egyre kevésbé hatékonyak feladataik ellátásában.

Hamar jött a pálfordulás

A nagyhatalmú ügynökség alig másfél évvel ezelőtt még a szórakoztatóipar fejlődésének egyik legnagyobb támogatójaként lépett fel. Jelszavuk a témaparkok kapcsán pedig az volt, hogy azok a kínai kultúra népszerűsítésének lesznek eszközei.

Mostanra azonban ez megváltozott. A NDRC-nél úgy fogalmaztak, hogy zavaros koncepciójú, egymást másoló, ötlettelen fejlesztéseket látnak megvalósulni.

A probléma okát a mindenáron való építkezésben jelölték meg.

Kínában szinte mániákusan, „ha kell, ha nem"-alapon húznak fel rengeteg mindent, nem nézve annak indokoltságát.

A szórakoztatóipar ugyanakkor az egyik húzóágazat, és iparági elemzők szerint pedig, 2020-ra Kína tematikuspark-piaca nagyobbra nő, mint az Egyesült Államoké.

Bár az adatok nem minden tekintetben egyértelműek, Kínában jelenleg mintegy 2000 tematikus létesítmény van az országban, köztük filmstúdiókhoz kapcsolódók is. A piacot a Universal Studios, a Six Flags, a Fantawild, a Wanda és a Happy Valley nevű vállalatok uralják, többen ezek közül új projektekre vonatkozó terveket jelentettek be.

Nincs menekvés az adósságellenes intézkedések elől

A tematikus parkok szektora tavaly szédületes erősödét produkált 2016-hoz képest.

A növekedés mértéke 27 százalék volt, a teljesítménye 6,27 milliárd dollárra, azaz több mint 1600 milliárd forintra rúgott.

A szárnyalás azonban a jelek szerint kevésbé fontos Pekingnek, mint az, hogy az új beruházások ne jelentsenek még nagyobb adósságokat az eddigiek mellé, hiszen ha nem a várakozások szerint alakulnak a befektetői elképzelések, akkor előbb vagy utóbb, de az államnak kell közbeavatkoznia. Az értesülések szerint ezért készül a satufékre az NDRC a további fejlesztések kapcsán.

Elsősorban a kisebb települések közelébe tervezett újabb parkokat kaszálnák el. Ez azonban – ahogy erre az egyik elemzés felhívja a figyelmet – csak erősítené a most a piacot uraló nagyobb játékosok pozícióját.

Ez állhat annak hátterében, hogy úgy tűnik, erőnek erejével, de visszafogják a témaparkok szárnyalását. Az NDRC azt közölte, a jövőben nagyobb körültekintést várnak el a tervezőktől és a projektgazdáktól, mind a koncepciók, mind pedig az üzemeltetési és biztonsági előírások kapcsán.

Ha új parkok nehezebben is épülhetnek a jövőben, a meglévő létesítmények ettől még jól jövedelmezhetnek az üzemeltetők számára. A Mintel tanácsadó cégnél úgy számolnak, a szektor teljesítménye 2022-te több mint a mostani duplájára, azaz mintegy 14-15 milliárd dollárra nő.