Több száz üzlet akadt fenn az adótraffipaxon

Sok üzlet futott bele a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feketegazdaság ellen alkalmazott új módszerébe, az "utólagos adótraffipaxba", mert több éve nem adott be adóbevallást, vagy akár tizenötmillió forinttal is kevesebb bevételt vallott be, mint amennyit az online pénztárgépek adatai szerint kellett volna - értesült a Magyar Idők az adóhatóságtól.