Pénzügyminisztérium: a várakozásoknál jobban bővültek a beruházások

Jelentősen meghaladja a várakozásokat a beruházások első negyedéves emelkedése, a növekedés ráadásul az eddigi tapasztalatok szerint nem is az év első három hónapjában a legerősebb - reagált Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásáért felelős államtitkára az első negyedéves beruházási adatok kapcsán.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most közölte, hogy a tavalyi emelkedést folytatva az első negyedévben 17,3 százalékkal nőtt a beruházások volumene. 2017 utolsó negyedévéhez képest a beruházások szezonálisan kiigazított volumene 4,1 százalékkal emelkedett az előző 2,9 százalékos növekedést követően.

Banai Péter Benő megjegyezte, hogy a kormány éves szinten 13 százalékos, vagyis az első negyedéves adatnál mérsékeltebb bővüléssel számolt. Üdvözölte azt is, hogy a 45 százalékos növekedést elérő építőipar mellett más nemzetgazdasági ágazatok beruházásai is jelentős mértékben tudtak bővülni.

Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint csaknem a negyedével csökkenhet 2021 után a Magyarországnak járó uniós támogatás, hiszen - mint mondta - a kedvező növekedési adatok is igazolják, hogy a fejlesztési források jó helyre kerültek. Elutasította továbbá, hogy a fejlesztési források elosztásánál új szempontokat, többek között a migrációt is figyelembe vegyék. A hétéves uniós költségvetés elfogadásához szükség van a tagállamok jóváhagyására, a döntésben tehát Magyarország is vétójoggal rendelkezik - tette hozzá.