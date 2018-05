Új többségi tulajdonosa van a MET csoportnak

Új elképzelésekkel és többségi tulajdonossal robog tovább az energiakereskedelemmel foglalkozó MET.

A svájci székhellyel rendelkező és energiakereskedelemmel foglalkozó MET új többségi tulajdonosa Lakatos Benjámin lett.

A MET csoport korábbi tulajdonosa a Mol Csoport, a WISD Holding Ltd. és a MET ManCo AG volt. A tulajdonosi struktúra átalakítása során a Svájcban bejegyzett MET Capital Partners AG megvásárolta a Mol és a WISD tulajdonrészét.

A vállalat további menedzserei részvényesi program keretében vásárolhatják meg a tulajdonrészüket, amellyel 20 százalékig nőhet a részesedésük a MET ManCo AG-n keresztül. A tranzakció finanszírozó bankja az ING Bank.

A MET közölte azt is, hogy növekedési stratégiája megvalósításához további tőkét tervez bevonni, ennek első lépése a most lezárt menedzsment-kivásárlás. Az új struktúrában a menedzserek is jelentős tulajdonosi szerephez jutnak, az érintett 50-70 menedzser köre dinamikusan bővül.

A menedzsment-kivásárlás elterjedt üzleti modell a jelentős európai energiakereskedő cégek körében. Átláthatóságot, függetlenséget és rugalmasságot biztosít, a munkatársaknak pedig erősebb ösztönző erőt ad. A menedzserek részéről az első tulajdonszerzés 2012-ben történt, szintén a MET ManCo AG-n keresztül, 10 százalékos részesedés megvásárlásával.

A Mol a tranzakcióval kapcsolatban az MTI érdeklődésére közölte: az elmúlt 11 évben a MET sikeres multinacionális vállalattá nőtte ki magát, ami befektetésként is eredményes volt. A Mol 2009 óta már csak pénzügyi befektetőként van jelen a MET-ben, azóta nincs kontrollpozíciója a vállalatban, azt alapvetően a menedzsment irányítja.

Hozzátették: a 2030-as stratégiájuknak megfelelően folyamatosan felülvizsgálják befektetéseiket, és úgy döntöttek, megválnak a MET-es tulajdonrészüktől.

A svájci központú MET csoport európai integrált energiavállalat, tevékenysége kiterjed a földgáz-, az áram- és a kőolajpiacra is. Leányvállalatai révén 15 országban van jelen, összesen 23 nemzetközi kereskedelmi csomóponton és 28 ország gázpiacán aktív.

A kontinentális Európa gázfogyasztásának körülbelül 8 százalékát forgalmazza a MET, ez csaknem négyszerese a 9 milliárd köbméteres éves magyarországi gázfogyasztásnak.

A cégcsoport konszolidált árbevétele 2017-ben 7,59 milliárd euró volt, amelynek 92 százaléka nemzetközi piacokon folytatott tevékenységéből származik, ennek 8 százalékát adja a MET Magyarország. A MET hosszú távon is sikeres szereplője kíván lenni az európai energiapiacnak - írták.