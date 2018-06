Akkora szmog van a városban, hogy inkább újat építenek helyette

Gigantikus volumenű beruházásba fognak bele hamarosan a Fülöp-szigeteken: egy komplett új várost akarnak felhúzni majdnem a semmiből. A New Clark City névre keresztelt vállalkozás honlapjának tanulsága szerint jól haladnak az egyes engedélyeztetési és előkészítési eljárások, a Business Insider pedig azt szedte össze, milyen főbb jellemzői lesznek az új városnak.

Légszennyezéstől mentes várost álmodtak meg a Fülöp-szigeteken, Manilától mintegy 120 kilométerre. Az új településsel kapcsolatban nagy a várakozás, hiszen a főváros jelenlegi legnagyobb problémáira adhat megoldást.

BCDA starts bidding for New Clark City utilities https://t.co/Zf0iTqrEaOpic.twitter.com/gjpyd2oklZ — New Clark City (@NewClarkCity) May 23, 2018

Okos és légszennyezettségtől mentes

New Clark Cityvel kapcsolatban a fejlesztők azt ígérik, nemcsak okos város lesz, de egyúttal mentes a Manila élhetőségét most jelentősen lerontó körülmények egy részétől. New Clarkban nem lesz légszennyezettség, és a technológiai fejlődés következtében, kiküszöbölhetők a Manilát most jellemző óriási dugók is.

A fővárost most ugyanis megfojtja a levegő szennyezettsége és - ennek legfőbb oka - az áldatlan közlekedési állapotok. Egy 2016-os felmérés résztvevői Manilát a földkerekség legrosszabb közlekedésű városának választották, mely lényegében folyamatosan egyetlen hatalmas dugóban vergődik.

Clark the next big investment in Asia – BCDA https://t.co/yByJDJMLoGpic.twitter.com/L5JeEP1wQ4 — New Clark City (@NewClarkCity) April 5, 2018

New Clark Cityt úgy tervezik, hogy ezek a gondok már meg se jelenhessenek a településen. A várost hatalmas zöldfelületekkel, elektromos meghajtásokra épített közlekedéssel, a forgalomirányítást pedig fejlett számítógépes támogatással képzelik el.

Az állami fejlesztési ügynökségek irányítása alatt megvalósuló, leendő településnél fontos szempont az épületek energiahatékonysága és a rekreációs létesítmények kapacitása is.

Háromszor Manhattan

A települést háromszor akkora területre álmodták meg, mint Manhattan szigete. A beruházás jelenleg ismertetett értéke 14 milliárd dollár, azaz mintegy 3700 milliárd forint. Ez valamennyivel több, mint Magyarország éves GDP-jének 10 százaléka.

A gigantikus beruházást az alábbi szempontok szerint valósítják meg:

Közel 2 millió ember lakhatását oldhatja meg.

Öt kerületbe rendezve menedzselik működtetését, mindegyik kerület külön funkciót fog megvalósítani. Azaz külön negyedben fogják megoldani az önkormányzati, üzleti, oktatási, a rekreációs és a környezetvédelemmel, a „zöld város” koncepciójával összefüggő feladatokat.

Pontos arculati elemeket még nem határoztak meg a tervezők, az elsődleges szempont a környezetvédelem és fenntarthatóság.

Építésénél kiemelten figyelnek az árvízvédelemre, hogy a város megússza a nagy mennyiségű csapadék miatti áradásokat.

A karbonkibocsátást úgy akarják visszafogni, hogy a terület kétharmadára valamilyen zöldfelületet telepítenek.

A város saját stadiont és mezőgazdasági parkot kap.

New World Class Airport Terminal in Clark Breaks Ground; First Hybrid Project under Duterte… https://t.co/pSSY1KuuhApic.twitter.com/2vw128uNGS — New Clark City (@NewClarkCity) December 22, 2017

A vállalkozást a BCDA-csoport irányítja. Tájékoztatásuk szerint, hamarosan kiírják az első pályázatokat a leendő finanszíró partnerek és a közműrendszerek potenciális építői részére. Utóbbiak kapcsán fontos szempont, hogy az energia- és közműellátás részére olyan rendszerek épüljenek, melyek takarékos víz- és energiafelhasználását tesznek lehetővé.

A tervek szerint az építkezés 2022-ben indulhat meg és várhatóan három évtizedig tart majd. Egyes kommentárok ugyanakkor máris megjegyzik, nem szerencsés, hogy légből kapott módon hozzanak létre egy teljes települést.

Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy az embereket meg is lehet győzni arról, hogy odaköltözzenek, ahogy azt számos, főként kínai, szellemváros példája mutatja. Jelen esetben a manílaiak egy részének kellene átköltöznie majd a megépülő városba. A főváros lakosságának száma – az agglomerációval együtt – jelenleg 14 millió fő körül van.