2030-ra lepik el a Földet az elektromos autók

Időben messze még az a világ, amikor az elektromos autók teljesen leváltják a hagyományos hajtású társaikat. Azonban a Nemzetközi Energia Ügynökség előrejelzésében elgondolkodtató számok vannak, 2030-ra már bőven 100 millió felett várható az e-kocsik száma.

Az elektromos autók szektora folyamatosan fejlődik, a járművek egyre nagyobb hatótávolsággal és megbízhatósággal működnek. A potenciált már a legnagyobb autógyártók is felfedezték a technológiában, és előbb-utóbb eljön az a nap, amikor több e-autó lesz az utakon, mint benzines vagy dízeles gépkocsi.

Most a mérvadónak számító Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) közölt becslést arról, hogy várhatóan milyen ütemben fog emelkedni az elektromos autók száma a jövőben - írja a CNBC.

Az ügynökség szerint 2030-ra, azaz bő egy évtizeden belül

már 125 millió elektromos autó lesz.

Ez megfelel Japán teljes lakosságának, az ázsiai ország a világ 11. legnépesebb nemzete. Érdekesség, hogy 2017-ben 3,1 millió ilyen autó volt az utakon,

ami 54 százalékos emelkedés 2016-hoz képest.

Az IEA több forgatókönyvvel is számol, van olyan optimista előrejelzés is, amely szerint globálisan 220 millió e-autó lesz az utakon 2030-ban, ehhez azonban az kell, hogy a szabályozói környezet agresszívabb legyen, és a környezetvédelmi előírások is szigorodjanak.

Emellett fontos szerepet játszanak az elektromos járművek terjedésében az egyes kormányok is, ugyanis rajtuk múlik a megfelelő innovációs és befektetői környezet megteremtése.

Ugyan a 125 millió (vagy a 220 millió) magas szám, de még messze nem a fordulópont, ugyanis a tanulmány arra is kitér, hogy az autók száma valamikor 2035 és 2040 között érheti el a 2 milliárd darabot globális szinten.

A fejlődés motorjai

A szektor vezető hatalma az Energia Ügynökség szerint Kína lesz, amely a piacon található autók több mint negyedét adja várhatóan 2030-ban.Az európai gyárak is szép hányadot hasítanak ki a globális részesedésből, ezt 23 százalékra teszi az IEA.

Az Egyesült Államokban az elektromos autók térnyerése két lépcsőben valósulhat meg, jelenleg néhány államban van számottevő e-autó koncentráció, a többi állam felzárkózása később várható.

Kínában a növekedés üteme már napjainkban is óriási, 2017-ben 72 százalékos volt, ráadásul itt nem csak a gépkocsik, de a buszok és a kétkerekű elektromos járművek is egyre népszerűbbek.

Norvégiában már most az autók 6,4 százaléka elektromos, 2017-ben tízből négy eladott új kocsi már elektromos volt. Mindkettő rekord.

Kína mellett Franciaországban és Hollandiában van a legtöbb tisztán elektromos hajtásláncú autó, míg Japánban, Svédországban és az Egyesült Királyságban egyelőre a hibrid rendszerek terjedtek el.