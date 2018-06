Ezek voltak a történelem legnagyobb pénzügyi átverései

Sokan próbálkoztak átveréssel a történelem során pénzszerzés céljából. Ebben a cikkben bemutatjuk a svindli mestereit, akik elképesztő hazugságokat találtak ki, az emberek pedig minden szavukat elhitték.

Több milliárd dollárt pumpáltak az aranybányába, ahol minden volt, csak arany nem

A kanadai Bre-X bányászvállalat 1996-ban hatalmas bejelentést tett, miszerint új aranybányára találtak. A vállalat részvényei előtte csak aprópénzért cseréltek gazdát, de a hír hatására 280 dollárig ugrottak. John Felderhof, az ásatásokat vezető geológus úgy vélte, hogy Indonéziában a Busang folyó mentén hatalmas aranybányák lehetnek. Az ő tanácsára vásárolta meg David Walsh, a Bre-X Minerals alapítója a területet. A projekt vezetésével Michael deGuzman geológust bízták meg, aki viszont nem talált aranyat az ásatáskor, ezért saját maga rejtette el azt a leletek között, majd kijelentette, hogy a tesztek alapján 62 tonna arany lapulhat a bányában.

Michael deGuzman egészen 1997-ig „sózta” a mintákat (aranyat csempészet a kövek közé). Egészen 1997 márciusáig tartott az átverés, amikor egy független amerikai cég megállapította, hogy aranynak nyoma sincs a Bre-X Indonéz bányájában. A kanadai bányászvállalat befektetői több milliárd dollárt vesztettek. Erre az eseménysorozatra épül a Gold című film is, amelyben Matthew McConaughey játssza a főszerepet.

Enron évekig hazudott a cég bevételeiről

Az Enron nevű amerikai vállalat akkor került a figyelem középpontjában, amikor 1996-ban hatalmas bevételnövekedésről számoltak be. A vállalat állítása szerint 1996 és 2000 között a bevételük 13,3 milliárd dollárról egészen 100,8 milliárdra ugrott. A Fortune magazin zsinórban hat éven át választotta Amerika leginnovatívabb vállalatának az Enront. Azonban 2001 végére, nyilvánosságra került a cég valódi pénzügyi helyzete és még abban az évben csődöt jelentettek. Az Enron csődje miatt 78 milliárd dollárt buktak a befektetők és a részvényesek.

A skót férfi egy országot talált ki magának

Gregor MacGregor 1786-ban született Skóciában és ő volt az, aki elkövette a 19. század egyik legnagyobb átverését, amellyel 200 ezer fontot tett zsebre. MacGregor az 1820-as évek elején kitalált egy képzeletbeli országot, amelyet Poyais-nak nevezett el. Azt állította, hogy a Fekete-folyóhoz közel, a mai Honduras területén található. Poyais 8 millió hektáros területen fekszik és ő maga az ország hercege - állította.

MacGregor szórólapok és hirdetések révén próbált meg követőket szerezni és számos újságnak is interjút adott, sőt még egy Poyais-ról írt dalt is kitalált. Londonban, 1822-ben egy 355 oldalas Poyais útikönyvet is kiadtak, ebben pedig részletes térkép is szerepelt az országról. A könyv rengeteg embert meggyőzött a hely létezéséről és közülük 500-an birtokot is vásároltak. MacGregor még hajóutat is szervezett 70 embernek, akik az ő fiktív országában akartak letelepedni és 1822 szeptember 10-én elindultak a semmibe. A következő hajó 1823 januárjában indult útjára 200 emberrel a fedélzeten, és amint elérték a partot, a hajó otthagyta őket. Mint kiderült, ország nem volt ott csak dzsungel és a leendő telepesek többsége odaveszett.

Nemlétező repteret adott el 242 millió dollárért

Emmanuel Nwude, a Union Bank of Nigeria egykori vezérigazgatója 1995-ben verte át a brazil Banco Noroeste igazgatóját, Nelson Sakaguchit . Az átverésben eljátszotta Paul Ogwuma szerepét, aki akkoriban a Central Bank of Nigeria vezetője volt. A bankvezérnek adva ki magát meggyőzte Sakaguchit, hogy fektessen pénzt egy új reptérbe, amely Nigéria fővárosában található. A csalásra csak két évvel később jöttek rá, miután az egyik spanyol bank felvásárolta a Banco Noroestet. Kiderült, hogy Sakaguchi 242 millió dollárt fizetett Nwudenek 1995 és 1998 között, mert a nigériai férfi egy repteret ígért neki, amely soha nem is létezett.

A portugál pénznyomtató művész

Alves dos Reis 1924-ben éppen 54 napos börtönbüntetését töltötte, amikor kiagyalta a történelem egyik legnagyobb csalását. Miután kiengedték, Reis meghamisított egy szerződést a Central Bank of Portugal nevében. Ezután eljátszotta, hogy a bank egyik képviselője, és meggyőzött egy londoni céget arról, hogy felhatalmazása van pénzt nyomtatni magának. Azt is állította, hogy a nyomtatott pénzt valami titkos projektre kell, méghozzá az akkor még portugál gyarmat, Angola megsegítésére.

Reis utasításai alapján a londoni cég 1 millió fontnak megfelelő bankjegyet nyomtatott. Később saját bankot is alapított, Bank of Angola & Metropole néven, sőt többségi részesedést is vásárolt a Bank of Portugal-ban, annak reményében, hogy így elrejtheti az átverést. Azonban a Bank of Angola & Metropole által kínált alacsony kamat felkeltette az újságírók érdeklődését és hamar fény derült a csalásra. Reis összességében 100 millió escudós értékben nyomtatott pénzt, ez pedig Portugália akkori GDP-jének 0,88 százaléka volt.