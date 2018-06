Közel 3 milliót fizet egy amerikai állam annak, aki odamegy dolgozni

Vermontba évente több mint 10 millió turista látogat el, de hiába virágzó ágazat a turizmus, egyre kevesebb ember él az amerikai államban. Egy új törvény értelmében 10 ezer dollárt fizetnek az új, frissen odaköltöző munkaerőnek.

Az Egyesült Államokban is jelentős probléma a munkaerő áramlása, a legnépszerűbb helyszín a Nyugati Part, de a keleten fekvő nagyvárosok irányába (New York, Boston, Washington) is jelentős a humán erőforrás elvándorlása.

Ezt a problémát próbálja meg egy új törvénnyel orvosolni Vermont állama,

amely 10 ezer dollárt fizet annak,

aki az államba költözik, és hajlandó ott dolgozni, akár távmunkában is.

Ez az összeg jelenlegi árfolyamon 2,73 millió forintnak felel meg.

Vermont azért fizet ennyit, mert ezzel kívánja állni a költözés díját, a számítógépet, az internetet és egyéb, a munkához szükséges költségeket - írja a CNBC.

A törvény 2019. január 1-én lép hatályba.

Első lépésben 100 pályázó nyerheti el a támogatást, de három év múlva évi 20 fővel bővítené az állam a keretet, ha a program sikeresnek bizonyul.

A törvényre azért volt szükség, mert egyre öregebb a 675 ezer fős helyi lakosság, így hiába van elég munka, azokat nem sikerül betölteni.

Egy helyi lap szerint az elmúlt 25 évben az országos átlagéletkor öt évvel emelkedett, míg ez a szám Vermontban 10 év volt, aminek köszönhetően Vermont az egyik legmagasabb átlagéletkorú állam lett.

Jelenleg 16 ezer fővel kevesebben dolgoznak az államban, mint 2009-ben. Vermont fő bevételi forrása a turizmus,évente 13 millióan látogatnak az államba, de híres az itt készített juharszirup is.