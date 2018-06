Az IKEA legújabb kollekciója nemsokára Magyarországon is elérhető lesz: kutyafekhely, önitató, macskaalagút és bútorkompatibilis macskabújó várja a gazdikat és négylábúikat.

Azok számára, akik családtagként tekintenek háziállatukra, nem újdonság, hogy egy kényelmes fekhelyért vagy minőségi itatóért hajlandóak akár mélyen is a zsebükbe nyúlni. A svéd bútoráruház azonban meglátta a piaci rést a gazdiknál, és megalkotta saját LURVIG névre keresztelt bútorcsaládját, ami ráadásul a „bozontos” kifejezés svédül.

A házi kedvenceknek szánt termékcsalád június 18-tól lesz elérhető Magyarországon is, a teljes készletig, vagyis a 90 termékből álló kollekcióért még augusztusig várni kell.

A LURVIG termékcsaládot állatszerető tervezők valamint képzett állatorvosok álmodták és alkották meg, és kiterjed a házi kedvencek mindennapi életének teljes spektrumára, legyen szó benti vagy kinti kisállatról.

A többi családtaghoz hasonlóan a háziállatoknak is megvan a maguk különleges igénye – nyilatkozta Janke Simonsen az IKEA szóvivője a Today Home magazinnak. Ilyen például a habzsolás elleni kutyatál, ami 1.490 forintba kerül, és azoknak a kutyáknak hasznos, akik evés közben sem tudnak lassítani, így nem rágják meg kellően az ételt.

A macskáknak szánt játékok mellé olyan macskabútor-kiegészítők is készültek, amit a cég egyik legsikeresebb szekrényébe, a KALLAX-ba is bele lehet helyezni – ezáltal az otthon és a bútorok részévé válik –, ráadásul olyan terméket is terveztek a gazdiknak, ahol az éjjeliszekrény ötvöződik a macskafekhellyel.

Kutyák számára pedig igazi különlegesség a mini kanapé, ami a kétlábúaknak szánt Klippan kanapé pontos mása, és 14.990 forintért megvásárolható. A svéd cég továbbá különböző fajta fényvisszaverővel ellátott kutyapórázt is árul, valamit kiegészítőként kutyapiszokgyűjtő zacskóadagolót is – a cégtől megszokottan utántölthető formában.