Árkartellezőkre csaptak le a kínai hatóságok

Kartellmegállapodás gyanújával vizsgálatot indított Kína külföldi DRAM memória-áramkör gyártó vállalatok ellen.

A Reuters hírügynökséget az ügyről tájékoztató belső forrás szerint a kínai hatóságok azt gyanítják, hogy a memória-áramkörök árának nagymértékű emelkedését a Samsung Electronics Co. Ltd., az SK Hynix Inc. és a Micron Technology Inc. vállalatok hallgatólagos megállapodása idézte elő. A három vállalat együtt a világ DRAM memória-áramkör piacának 96 százalékát ellenőrzi. Az áramkörök ára pedig két év alatt megduplázódott.

Az amerikai és a két dél-koreai vállalat hírügynökségi megkeresésre egyaránt megerősítette, hogy az utóbbi napokban a kínai versenyhivatal munkatársai jártak hivatali helységeikben. Részletekkel azonban nem szolgáltak.

Félvezető iparágának felfejlesztésébe invesztált hatalmas összegek ellenére is Kína a világ legnagyobb memória-áramkör importőre és mintegy 20 százalékát vásárolja fel a világpiaci forgalomnak. Mivel a Kínában gyártott számítógépek és okostelefonok általában olcsóbbak a más országokban gyártottaknál, a memória áramkör árak emelkedése különösen érzékenyen érintette a kínai vállalatokat. A kínai vállalatoknak külföldi chipgyártók felvásárlására tett kísérleteit pedig rendszeresen meghiúsította az amerikai versenyfelügyelet.