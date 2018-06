Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Már csak néhány olyan hely és típus akad, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond azonban inkább a kínálat összetételével van.

A 2018-as év első felében az ingatlanpiacon körülnézve jóval kevésbé optimista a kép fogad minket, mint egy-két évvel korábban. A szakértők szavaiból általában az derült ki, hogy a piac az árakat tekintve stagnálásba váltott. Jelenleg csak a hirdetési árak kúsznak felfelé, a tényleges eladási árak már kevésbé. És miközben a kereslettel nincsenek gondok, addig a kínálattal annál inkább. És nem csak az árak miatt, hanem mert egyre nehezebb jó, vagy akár még elfogadható minőségű ingatlant találni. Így persze megjelentek a "beragadt" lakások.

A panelek és az újépítésűek ára emelkedik még

Az árakat tekintve Budapestre és az agglomeráció egy részére leginkább az jellemző, hogy az újépítésűek, adott esetben a panelek vagy egy-egy jobb adottságú, kisméretű téglaépítésű ára még emelkedik, a többi ingatlantípusé azonban nem.

A XIII. kerületben is megállt mára az áremelkedés, csak az újépítésűeknél tapasztaltak 8-10 százalékos drágulást az ingatlanpiaci szakemberek, ami 1-3 millió forintos pluszt jelent a tavalyi árakhoz képest. Ezt az árnövekedést elsősorban az építőanyagok árának emelkedése, valamint a munkaerőhiány okozza, de az is közrejátszik benne, hogy egyre több fejlesztés jut el befejezés-közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint a tervezőasztalon lévők, magyarázta Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodája szakmai vezetőjének szavaiból.

Habár az árak már nem emelkednek tovább az V. kerületben sem, az ingatlanosoknak azért fáj a feje, mert a tulajdonosok nagyon magasan tartják a hirdetési árakat, és azt gondolják, hogy ezeken az árakon el is fogják tudni adni lakásaikat.

Akár 15-25 százalék is lehet a különbség a hirdetési árak és az ingatlan reális ára közt.

De nem csak az a gond, hogy túl vannak árazva az ingatlanok, hanem az is, hogy szinte csak rossz minőségű, jelentős felújításra szoruló otthonok találhatók most már a piacon. Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint kevés most a jó eladó ingatlan, illetve ha ilyet kínálnak, akkor azt gyorsan el is viszik.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője ugyanígy látja a helyzetet, különösen ami a házakat illeti. Ez szerinte azért probléma, mert egy felújítás a jelenlegi helyzetben - amikor magasak és tovább kúsznak felfelé az építőanyagárak, miközben a munkaerő is drága, ráadásul hiány is van belőle - nem egyszerű dolog. Nem véletlen, hogy a vevők most elsősorban a felújított, jó állapotú ingatlanokat keresik, és ezekért hajlandóak is megfizetni a magasabb árakat is, mert akkor elkerülhetik a felújítással járó gondokat.

Beragadt ingatlanok

A másik probléma, hogy egyre hosszabb időre van szükség az értékesítéshez - hívta fel a figyelmet Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának szakmai vezetője. A túlárazott ingatlanok sokszor "beragadnak" a piacon, és gyakran az sem segít, ha megpróbálnak a tulajdonosok árat csökkenteni. A magas árak és a jelentős forgalom ellenére a vevők ugyanis alaposan tájékozódnak.

A Balla Ingatlan szakértője szerint, az eladók sok esetben nem hiszik el, hogy nem fog elkelni az ingatlan az általuk elképzelt árért. Sokuknál a megfelelő motiváció is hiányzik, így elengedik azt a vevőt, aki megpróbál jelentősebb mértékben alkudni az irreális árból. Legfeljebb akkor hajlandók csökkenteni az áron, ha már hónapok óta nem talál vevőre a lakásuk.

Ahol még tart az áramelkedés

Ugyanakkor persze akadnak olyan részek az országban, ahol a szakemberek egyáltalán nem tapasztalják, hogy bármely szegmensben is megtorpantak volna az árak. Ilyen például Dunakeszi, ahol a kínálat nem igazán éri utol a keresletet. A vevők itt is leginkább a használt, jó állapotú ingatlanokat keresik. Ennek következtében viszont az árak kirívóan magasak. Ráadásul úgy tűnik még feljebb fognak kúszni. Csak az év eleje óta 10 százalékkal drágultak az újépítésűek, ami pedig húzza magával a használt lakások árát is - magyarázta Kovács Péter, a Balla Ingatlan dunakeszi irodájának vezetője.

Hasonló a helyzet a Balatonon is, ahol minden ingatlantípusra jelentős most az érdeklődés: túlkereslet mutatkozik lakásokra, nyaralókra, építkezésekre és telkekre is. A 20 millió forint alatti kategóriába tartozó panelek 1-2 hét alatt elkelnek, de az sem ritka, hogy mindössze 1-2 napot kell várnia a tulajdonosnak a vevőre - hívta fel a figyelmet Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának vezetője.

Tapasztalatai szerint, aki most eladná a nyaralóját, az jobb áron és gyorsabban megteheti, mint egy-két éve. 2019 végéig nem is vár változást a szakértő, vagyis nem valószínű az eddig áremelkedési trend megtörése. Legalábbis a Balatonnál. Hiszen mint látható, máshol már inkább csak stagnálnak az árak, és ez így is marad még egy darabig. Ami kérdés, hogy mi várható 2019 után. Erre viszont még nem tudnak válaszolni a szakemberek.