Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun a Chicago Tribute információi alapján beengedne az országba egy nyugati hamburgeres franchise-t, ezzel mutatva ki jó szándékát az Egyesült Államok felé. Emellett Chung-in Moon észak-koreai tanácsadó még áprilisban beszélt arról, hogy az ország tárt karokkal várná a McDonald's érkezését.

Szakértők szerint Észak-Korea diplomáciai okok miatt szeretné beengedni az országba a McDonald's gyorsétteremláncot, amely a kommunista országok szemében a nyugati kultúra és a kapitalizmus szimbóluma. Ezért tartják mérföldkőnek azt, amikor 1990-ben Kínában és Oroszországban megnyitottak az első McDonald's éttermek.

Jenny Town, a Stimson Center elemzője és a 38 North Észak-Koreára szakosodott hírportál főszerkesztője szerint, amint a kommunista országok kapcsolatba kerülnek a nyugattal, megváltozik a felfogásuk. Ez általában a Coca-Cola vagy a McDonald's megjelenésével kezdődik. A McDonald's mindig is több volt, mint egy gyorsétteremfranchise, hiszen az amerikai kultúra és a globalizáció jelképe.

Amikor Moszkvában megnyitott az első éttermük, az emberek képesek voltak órákig sorban állni, hogy megkóstolják a hamburgert. A USA Today akkor Moszkva kapitalista szimbólumának nevezte az éttermet. Nem sokkal később Pekingben is megnyílt az első McDonald's, és ugyan a kínaiak nem rajongtak az ételekért, az emberek számára mégis azt jelentette, hogy elindul a modernizáció az országban.

A New York Times rovatvezetője, Thomas Friedman 1996-ban egy meglepő feltételezéssel rukkolt elő, amely ma is tartja magát. Szerinte két olyan ország, ahol McDonald's éttermek működnek, sohasem fog háborúzni egymással, mert globalizált, középosztályra fókuszáló gazdasággal rendelkeznek. Ezt az elméletet persze a történelem többször is megcáfolta. Például amikor 1989-ben az Egyesült Államok megszállta Panamát, de az Izrael és Libanon, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusok sem támogatják a feltételezést.