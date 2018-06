Megugrott az ipari termelés Magyarországon

A legfrissebb adatok szerint tovább tart az ipari termelés jó szériája Magyarországon, hiszen áprilisban további növekedés volt tapasztalható. A feldolgozóipar csaknem valamennyi ágazatát bővülés jellemezte.

Az ipari termelés volumene 7,8 százalékkal meghaladta áprilisban az egy évvel korábbit a márciusi 2,4 százalékos csökkenés után. A munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a kibocsátás növekedése 2,9 százalékosra gyorsult az előző havi 1,9 százalékról - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kiigazított és a nyers adat közötti jelentős eltérést az okozza, hogy idén áprilisban kettővel több munkanap volt, mint 2017-ben. Az előző hónaphoz viszonyítva szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás áprilisban 0,2 százalékkal nőtt, a márciusi 0,7 százalékos visszaeséssel szemben. Az év első négy hónapjában 3,8 százalékkal nagyobb volt a termelés, mint az előző év azonos időszakában.

Az adatok ismertetésekor Paczári Miklósné, a KSH osztályvezetője elmondta: a feldolgozóipar csaknem valamennyi ágazatában nőtt a termelés.

A három legjelentősebb ágazatból a járműgyártás és az élelmiszeripar termelése átlag körül bővült, az elektronikai ipar növekedése elmaradt az átlagos mértéktől.

A kiigazítatlan adatok szerint legutóbb tavaly októberben volt ekkora az ipari termelés növekedése az előző év azonos időszakához képest, az azóta eltelt hónapokban kisebb bővülést mértek. Tavaly decemberben és idén márciusban a kiigazítatlan adatok alapján, a munkanaphatás miatt csökkent is a termelés. A munkanappal kiigazított adatokat nézve ugyanakkor az elmúlt 12 hónap mindegyikében nőtt a termelés, a legerőteljesebben, 8,1 százalékkal tavaly októberben, a legkisebb, 0,4 százalékos bővülést pedig júliusban mérték.

Kimagaslóan teljesített az ipar áprilisban, a feldolgozóipari termelést hagyományosan a járműipar határozza meg, de a bővüléshez hozzájárult a gumiipar és az ehhez kapcsolódó alkatrészek gyártása, illetve az elektronikai ipar is" - mondta Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára a KSH adataira reagálva. A helyettes államtitkár hozzátette, hogy dinamikus fejlődésre számítanak az élelmiszeriparban és az egészségipar orvostechnikai, illetve gyógyszergyártási részében.

Pomázi Gyula kiemelte, ha az ipar tudja hozni az 5-6 százalékos növekedést, akkor a hozzájárulás mértéke a bruttó hazai termék (GDP) adatokhoz kellő lehet. Jó előjelnek számít, hogy a bizalmi indexek áprilisban és májusban is történelmi csúcspontra emelkedtek. Kitért arra is, hogy a nagyvállalatoknál, a kis- és közepes vállalkozásoknál is egyre több olyan beruházás indul el, amelyek kapacitásbővítéssel járnak. Idén több olyan beruházás indul, amely automatizáláshoz, az Ipar 4.0-hoz kötődő digitalizáláshoz kapcsolódik - hangsúlyozta.