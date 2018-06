Sokak álma, hogy egy jachton dolgozzanak, és ezáltal eljussanak a világ legszebb tájaira, azonban a valóságban egy ilyen munka nem mindig tökéletes, sőt sokszor egyenesen rémálom. A felszolgálók, szakácsok, kapitányok és takarítók a leírhatatlan luxus ellenére gyakran vannak kitéve veszélyeknek, emellett pedig a leggazdagabbak minden vágyát teljesíteniük kell.

Szupergazdagok mindig is voltak, azonban az elmúlt néhány évben, a számuk megsokszorozódott. Tavaly 145 új dollármilliárdos született, és még soha annyian nem rendeltek 24 méternél hosszabb jachtot, mint tavaly. Néhány hajó olyan nagy, hogy száztagú személyzetre van szükség az üzemeltetéshez.

A szuperjachtok annyira népszerűek lettek, hogy 2018-ban már 37 ezer ember dolgozik ezeken az úszó palotákon. A fiatalok körében igen kecsegtető ez az állás, hiszen beutazhatják a világot, miközben igazi luxuskörülmények között dolgozhatnak. Minden tavasszal brit huszonévesek tömege kel útra azért, hogy megtalálja a számára legjobb lehetőséget.

Míg néhányuk számára tényleg az álommunkát jelenti a kaland, addig mások horrorfilmbe illő történeteket mesélnek. Csak az elmúlt néhány évben több haláleset is történt ezeken a jachtokon, Michael Hanlon 22 évesen kezdett el dolgozni Lawrence Stroll hajóján 2013 márciusában, de még mielőtt elkölthette volna első fizetését, már halott volt.

Egyik este szórakozni ment, miután dupla műszakban dolgozott, azonban visszaérve a hajóra észrevette, hogy az ajtó be van zárva. Emiatt egy másik bejárat irányába indult a hajó teteje felé, de lezuhant, beverte a fejét, és már nem tudtak segíteni rajta. Jacob Nichol hasonlóképpen járt, amikor a Kibo nevű szuperjachton szenvedett agykárosodást. A két esetben és sok hasonlóban az a közös, hogy a jachtok tulajdonosai semmi felelősséget nem vállaltak, és a mai napig nem vállalnak azért, ha valami történik a személyzettel.

Gyakran előfordul az is, hogy csúsznak a fizetésükkel, de néhányan sosem látják a pénzt, amiért keményen megdolgoztak. Ráadásul a személyzetnek az sem mindig tiszta, hogy milyen jogaik vannak, mert a hajók a szezon nagy részében nemzetközi vizeken járnak. A tulajdonosok felelősségre vonása sem egyszerű, mivel az üzemeltetést különböző cégek végzik, a hajók pedig állatába offshore vállalatok nevére vannak bejelentve.

Aki ilyesmire jelentkezik, annak arra is fel kell készülnie, hogy bármikor bármit kérhetnek tőle. Egy masszőrhölgy arról számolt be, hogy gyakran hajnalban, egy-egy buli után hívják fel egy jachtra. Gyakorlatilag nincs megszabott munkaidő, mindenki addig és annyit dolgozik, amennyit a tulajdonos elvár tőlük. Hiába született néhány éve egy, a jachtok személyzetére vonatkozó előírás, azt mégsem tartja be senki. A legtöbbször dupla vagy tripla műszakban dolgoznak az alkalmazottak, ha pedig bármi baj történik velük, akkor a tulajdonosok kis túlzással magukra hagyják őket.

A legutóbbi botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy az indiai multimilliárdos Vijay Mallya hónapokig nem fizetett a legénységnek, és csak a béreknél több mint egymillió fonttal tartozott nekik. Végül fellázadt a személyzet, és a máltai parti őrség lefoglalta a luxushajót, azonban a legtöbb hasonló eset mellett szó nélkül elmennek a hatóságok.