Subway: a világ kedvenc szendvicsezőjének bukása

Kevesen gondolnák, de jelenleg a Subway a világ legnagyobb étteremlánca a maga 44 ezer boltjával, az Egyesül Államokban pedig több helyszínen üzemel, mint a McDonald's és a Starbucks együttesen. Az 50 éven át tartó sikerszéria 2014-ben szakadt meg, amikor is zuhanni kezdtek az eladások. Abban az évben, ők teljesítettek a legrosszabbul az USA 25 legnépszerűbb étteremlánca közül és összesen 400 millió dollárral kevesebb eladást produkáltal, mint egy évvel korábban. Bemutatjuk a Subway felemelkedését és azt is, hogy milyen okok vezettek az egyre csökkenő népszerűséghez.

A Subway az elmúlt néhány évtizedben verhetetlen volt az Egyesül Államokban, hiszen egy egészségesebb alternatívát kínált a gyorséttermek rajongóinak és az alacsony áraikkal a konkurencia sem tudott versenyre kelni. Míg a Subway sokáig piacvezető volt, addig az utóbbi években több rivális is megjelent a piacon, mint a Chipotle és a Firehouse Sub, amelyek frissebb, egészségesebb ételeket kínálnak az embereknek és árban is ott vannak a Subway mellett.

A tengerentúlon megváltozott az, hogy az amerikai fogyasztók szerint mi vonzó és egészséges, így a korábbi lelkes vásárlók rájöttek, hogy a szendvicsezőnél vannak jobb helyek is. Darren Tristano, a Technomic piackutató vállalat vezérigazgatója arról beszélt, hogy a Subway összekapcsolása a frissességgel, mára gyakorlatilag kikopott a vásárlók fejéből, mert a friss szó jelentése is teljesen átalakult az elmúlt évtizedben.

Ma már sok ember megteheti, hogy kicsit többet költ jó minőségű ételekre. Tristano hozzátette, hogy a Subway terjeszkedési stratégiája is csődöt mondott. A vállalat egy időben olyan sok üzletet nyitott, hogy azok gyakorlatilag egymástól vitték el a vásárlókat. A cég problémáinak nagy része viszont nemcsak náluk jelentkezik, hanem az olyan óriásoknál is, mint a McDonald's.

Viszont a Subway sokkal nagyobb kihívások előtt áll, mint versenytársai. Míg egy átlagos Subway étterem évente 422 ezer dolláros eladást tud felmutatni, addig egy McDonald's 2,6 millió dolláros bevételt termel éves szinten.

Az első Subway még 1965 nyarán nyílt meg Pete's Super Submarine néven, Bridgeportban. A 17 éves Fred DeLuca Peter Buck-tól kért kölcsön ezer dollárt, azért, hogy nyithasson egy szendvicsezőt és összegyűjthet annyi pénzt, hogy kifizesse az orvosi egyetemet. Buck és DeLuca éveken át próbálkoztak, majd 1974-ben úgy döntöttek, hogy átnevezik az üzletet Subway-ra. A következő évtizedben elindult a terjeszkedés és úgy tűnt, hogy lassan nem lesz olyan utca vagy bevásárlóközpont, ahol ne lenne Subway szendvicsező.

2013-ra a Subway már átlagosan 50 üzletet nyitott hetente, jelenleg percenként 2800 szendvicset értékesítenek. Reklámokra is komoly összegeket költenek, többet mint Amerika egyik legnagyobb sörgyártója a Budweiser. A 2013-ban például félmilliárd dolláros volt a Subway reklámköltése és olyan népszerű sorozatokban is feltűntek, mint a Hawaii Five-O.

Az egyik legnagyobb áttörést Larry Fieldman hozta, aki 1977-ben nyitotta meg az első Subway franchise-t Washingtonban, majd megalakította a Subway Development vállalatot és további 1500 éttermet nyitott. Fieldman, a "szendvicsek titkára" a mai napig az egyik legsikeresebb Subway franchise üzemeltető.

A sikerhez hozzátartozik, hogy egy Subway franchise megnyitása összesen 116 ezer dollárba kerül, ez pedig tizede annak, mint amennyibe egy McDonald's étterem nyitása kerül.

Azonban nem minden franchise partner boldog és ezt jól mutatja az is, hogy sokan próbálnak kiszállni az egykor jóval jövedelmezőbb szendvicseladásból. Az Egyesült Államokban ma már egy autó áráért hozzá lehet jutni Subway étteremhez.

A csökkenő bevételek miatt az alkalmazottakat is nehéz megfizetni, a franchise éttermeken pedig folyamatosan a nyomás, hogy kitermeljék a szükséges mennyiségű bevételt és nyereségesek maradjanak. Ezt a helyzetet nehezíti az is, hogy a heti bevétel 12 százalékát le kell adni a Subwaynek, függetlenül attól, hogy mennyire jó vagy rossz hetet zártak.

A legenda, amely szerint a Subway egészséges étel, rengeteget segített az étteremláncnak az évek alatt, annak ellenére is, hogy az egyik szendvicsükben kétszer annyi kalória van, mint a Big Macben. Jarad Fogle története, aki állítólag Subway szendvicsek segítségével fogyott le, pedig tovább táplálta a mítoszt. Azonban a kezdeti előny mára már eltűnt, mert más étteremláncok is elkezdtek több egészséges ételt árulni, ráadásul a Chipotle, a Wendy's és a McDonald's ma már sokkal jobbak a marketingben. A megváltozott trendek, a riválisok erősödése és az egészséges és friss szavak értelmezésének fokozatos átalakulása vezetett oda, hogy a Subway ma már inkább csak az életben maradásért küzd.