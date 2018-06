A dzsekibe varrt párnával bármikor szundíthat a villamoson hazafelé

Számos cég kínál kiegészítőket, amikkel az alváshiánnyal küzdő ingázók kicsit több pihenéshez juthatnak – háromból egy felnőtt amerikai ugyanis alváshiánnyal küzd.

A 2015-ben alapított Baubax okkal állítja, hogy elkészítették a „világ legjobb utazási dzsekijét", ami nemcsak alvásbarát tulajdonsággal rendelkezik, mint a felfújható nyakpárna, hanem egy zsebbe ágyazott szemmaszkot, és egy összehajtogatott takarót is rejt.

A dzsekik svájci bicskájának is nevezett ruhadarab ára 149,99 (40 ezer forint) és 179,99 dollár (49 ezer forint) között mozog, annak megfelelően, hogy milyen stílusú dzsekit szeretnénk magunkénak tudni.

Azok a munkavállalók, akik az ajánlott minimum hét órás alvást nem kapják meg naponta, 411 milliárd dolláros termelékenységi veszteséget okoznak az amerikai gazdaságnak. Nem csoda, hogy a globális alvástámogatási piac 2022-re várhatóan eléri a 79,85 milliárd dollárt.

A NASA kutatása szerint azok a fáradt katonák és asztronauták, akik egy negyven perces pihenőt tartottak, 34 százalékkal javították teljesítményüket, és száz százalékkal éberségüket. Továbbá a Facebook, az Uber és a Google is arra ösztönzi dolgozóit, hogy pihenjenek egy kicsit, ha szükségük van feltöltődésre.

Akiknek cége kevésbé pihenéspárti, azoknak is van lehetőségük a szundizásra: számos nagyvárosban, mint például New Yorkban, Tokióban és Párizsban is szundi kávézókat indítottak.

Mindössze tíz dollárért (2.700 forint) egy harminc perces pihenést kapunk a Nap York egész nap nyitva tartó alvásközpontjában.

Míg Washingtonban igazi „selyemgubó" élményhez juthatunk, vagyis egy kapszulában pihenhetünk húsz percet, összesen kilenc dollárért (2.400 forint) – bár itt akár választani is lehet egy irányított meditációs csomagot 81 dollárért (22 ezer forint).