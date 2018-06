Hetekre leállhat az egyik legnagyobb csomagszállító vállalat

Nagy sztrájkra készül a UPS, amely a világ egyik legnagyobb csomagkézbesítő vállalata. A dolgozók a szakszervezet kezébe adták a döntést, és ha az érdekvédők úgy látják jónak, akkor még sztrájk is lehet a dologból, ami minden bizonnyal kihat az egész világra, legalábbis a csomagszállítás terén.

Az International Brotherhood of Teamsters nevű szakszervezet kezében van a döntés, hogy lesz-e sztrájk a UPS-nél, amely a világ egyik legnagyobb csomagszállítója. A UPS-tagok 93 százaléka szavazta meg, hogy a szakszervezet döntsön ebben a kérdésben, és a dolgozók 91 százaléka támogatja a sztrájkot.

A UPS szóvivője elmondta, hogy a felhatalmazás még nem jelenti azt, hogy biztosan sztrájkolni fognak a dolgozók, és hozzátette: bíznak abban, hogy meg tudnak állapodni. Kiderült, hogy a Teamsters és a UPS már több kérdésben is megállapodtak, azonban a béremelésről még nem született döntés.

A legutóbbi UPS-sztrájk 1997-ben volt, akkor két hétig nem vették fel a munkát az alkalmazottak. A mostani tárgyalásokon már az automatizálás kérdése is terítékre kerül, mert a raktári dolgozók aggódnak a munkájuk miatt. Tárgyalnak még a beosztásról és a hétvégi fizetésekről is, mivel a UPS tavaly óta már szombaton is szállít ki csomagot, és szó van arról, hogy esetleg vasárnap se állnának le.