Az elmúlt napokban a Kongói Demokratikus Köztársaságra (KDK) irányult a világ legnagyobb bányavállalatainak figyelme. Ahogy a Reuters megírta, a kinhasai vezetés olyan rendelkezést készült elfogadni, mely alapjaiban változtathatja meg a szegény afrikai ország és a legnagyobb bányavállalatok viszonyát. Ennek révén pedig az elektronikai eszközök gyártását.

A véres konfliktusok és polgárháborúk sorával terhelt múltú állam, Kongó, a világ egyik jelentős réz, valamint legfontosabb kobalt kitermelője.

Az Origo ebben a cikkében mutatta be , mit jelent a kongói kobalttartalék a globális gazdaság, elsősorban az elektromos autók és a mobiltelefon gyártók, valamint az űrtechnológiai vállalatok számára. Az is várható - ebben a cikkben olvashatók a részletek -, hogy a közeljövőben a gyártók nem csak a fogyasztói oldalon, hanem a beszállítóknál is konkurálni fognak egymással. Mindeközben arról sem lehet elfeledkezni , hogy a kongói bányákban igen gyakran kétes körülmények között végzik a veszélyes munkát, amiben valószínűleg gyerekek is részt vesznek.