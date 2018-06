Vulkánkitörés, földrengés és futótűz esetén is lesz Airbnb szállás

Az Airbnb még az előző évben jelentette be, hogy dolgozik egy Open Homes nevű programon, amely lehetővé tenné a lakástulajdonosoknak, hogy katasztrófa esetén megosszák otthonukat az áldozatokkal, természetesen teljesen ingyen. A vállalat most bővíti a programot és a regisztrált tulajdonosok már a katasztrófa bekövetkezte előtt listázhatják ingatlanaikat, ahol elszállásolhatók a menekültek.

Bulizz, fesztiválozz és kapcsolódj ki helyiekkel

A lakásmegosztással foglalkozó Airbnb új szolgáltatásokat fog indítani annak érdekében, hogy a felhasználók életük utazásán vehessenek részt. Parin Mehta szerint, egy jó nyaralás vagy utazás több összetevőből áll, ezért nekik is új lehetőségek után kellett nézniük, hogy még jobbá tegyék az élményt a felhasználóik számára.

Azon felül, hogy a szállás megvan, az emberek többsége különböző programokon is szeretne részt venni: elmenni étterembe, vagy meghallgatni egy koncertet. Az Airbnb azt szeretné elérni, hogy a felhasználók megtapasztalják az adott ország kultúráját, helyi embereket ismerjenek meg és betekintést nyerjenek a mindennapi életükbe.

A legtöbb utazó nem tudja, hogy milyen helyekre érdemes ellátogatni azon kívül, ami az útikönyvben, vagy a különböző blogokon le van írva, a helyiek viszont pontosan tudják hova érdemes ellátogatni, melyik helyeket kell elkerülni.

Emellett, ha valaki egyedül utazik, az adott városban szerezhet magának társaságot, aki elkíséri ezekre a programokra.

Mehta kiemeli Tokiót, Szöult és Balit, ahol ugyan rengetegen megfordulnak évente, azonban ahhoz hogy lássák ezeknek a helyeknek a valódi arcát, már szükség van az ott élők segítségére. Az Airbnb új szolgáltatása éppen ebben fog segíteni.

Katasztrófa esetén ingyen szállás az Airbnb Open Homes-szal

A másik új szolgáltatás nem a turistákat célozza meg, hanem a bajbajutottakat. Az Airbnb bejelentette, hogy tovább bővítik azt tavaly bejelentett projektet, amely lehetővé teszi az ingatlantulajdonosoknak, hogy katasztrófa esetén megosszák lakásukat a szerencsétlenül jártakkal.

Az Open Homes nevű funkció annyiban változik, hogy már nemcsak a tragédia után lehet feltölteni az elérhető „menhelyeket”, hanem gyakorlatilag bármikor. Így ha bekövetkezik a baj, már egyből lehet látni, hogy mely lakások elérhetőek a válságkezelésre és az áldozatok elszállásolására.

Az Airbnb abban reménykedik, hogy ezzel az újítással gyorsabban tudnak majd reagálni és nagyobb segítséget tudnak nyújtani a hatóságoknak. A programra regisztrált ingatlantulajdonosok alapszintű kiképzést is kapnak majd az Airbnb-től. Évente több eseményt is rendez majd a cég, ahol ingyenesen részt vehetnek a Open Homes felhasználói, emellett pedig a helyi hatóságokkal közreműködve dolgoznak majd ki vészforgatókönyveket.

Az Open Homes először Kaliforniában, azon belül is San Joseban indul el, de hamarosan más amerikai városokra is kiterjesztik a szolgáltatást. A nemes szándék mellett természetesen magára is gondol az Airbnb, hiszen jó néhány várossal megromlott a cég viszonya. Valószínűleg éppen ezeket a területeket célozzák majd meg az új programmal, ezáltal pedig elnyerhetik a lakosság szimpátiáját.

Az elmúlt időben több nagyváros is nekiment a vállalatnak, mert a rövid távú lakáskiadás egyre nagyobb problémát jelent. Korábban az Origo is megkérdezett szakértőket, valamint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét is az Airbnb hatásairól Magyarországon. A részletes cikket ITT olvashatják.

Az Airbnb szintén kiemelte, hogy az Open Homes közössége a 2017-es indulása óta 17 ezer éjszakát biztosított rászorulóknak.