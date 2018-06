Két fontos áruházát is átalakította a Tesco

A közelmúltban felújított kecskeméti és nyíregyházi áruház után két újabb üzletét alakította át a Tesco.

Az áruházlánc budaörsi és csepeli üzleteinek megújítása során is a vásárlói igényeket vette figyelembe: mind a bútorzatok kicserélése, mind az egyes áruházkészletek áthelyezése során arra koncentrált, hogy vásárlói számára kényelmesebb és könnyebb legyen a bevásárlás - írja az Élelmiszer Online az áruházlánc közleménye alapján.

Új dizájn és átalakított vásárlói tér

Az átalakítás során az üzletek nemcsak új dizájnt kaptak, de a vásárlói teret is optimalizálták.

A felújítás során több részleg is új bútorzatot kapott, megújultak az önkiszolgáló kasszák, valamint ősszel mindkét áruház épületében új bérlők is költöznek.

Budaörsön a felújítás során az összes szárazáru egy helyre került. Áthelyezték a ruházati osztályt is, hogy a vásárlók nagyobb területen válogathassanak a ruhaneműk és otthoni kiegészítők között. A gördülékenyebb ügyintézés érdekében pedig a vevőszolgálati pultokat is átalakították. Mindezek mellett a vásárlói igényeknek megfelelően újabb márkákkal színesedik majd a bérlők listája: ősszel a Rossmann és a Reserved is megnyitja kapuit a budaörsi Tescóban.

Sok új bútor a csepeli egységben

A csepeli áruházban teljesen új frissáru-pultok, önkiszolgáló hűtőpultok, valamint új pékség és zöldségeszközök várják a vásárlókat. A budaörsi áruházhoz hasonlóan itt is átalakult a ruházati részleg, a vevőszolgálati pult, valamint az önkiszolgáló kassza dizájnja is.

A csepeli üzlet új üvegvisszaváltó helyiséggel és bútorokkal bővült, teljes külső és belső festést kapott, valamint a vásárlói mosdók is teljes felújításon estek át. Ahogy Budaörsön, ősszel Csepelen is újabb üzletek nyitnak az áruházban: a JYSK, a dm és a Fressnapf mellett a KIK is beköltözik a Tescóba.

Mind a budaörsi, mind a csepeli áruházban befejeződtek a felújítási munkálatok, így azok nyitva vannak a vásárlóközönség előtt.