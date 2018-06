Egyelőre nem drágulnak a repülőjegyek

Emelkednek a légitársaságok kiadásai az olajárak növekedése miatt, de a magyar piacon jelen levő legnagyobb társaságok nem készülnek a jegyárak változtatására - írta a Magyar Hírlap hétfőn.

A lap érdeklődésére a Lufthansa azt közölte, hogy a megemelkedett költségeket a hatékonyságjavulással és a jobb működési eredménnyel igyekszik ellensúlyozni. A cégcsoporthoz tartozó légitársaságok fedezeti ügyleteket kötnek a szükséges üzemanyagra, akár 24 hónapos időtávra. Legfrissebb előrejelzésük szerint ezzel együtt az idén mintegy 5,8 milliárd euró lesz a csoportszintű üzemanyagköltségük, 600 millió euróval több az előző évinél.

A hazai diszkont légitársaság, a Wizz Air is felkészült az olajár-növekedésből adódó kihívásra, és továbbra is alacsonyan tartja a viteldíjakat. A cég a lapnak jelezte: az üzemanyag árának emelkedése a piac minden szereplőjét érinti, de a fiatal flottával, amely a leghatékonyabb Airbus A320 és A321 típusú gépekből áll, továbbra is a legalacsonyabban tarthatók a költségek.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) becslése szerint a Brent olaj hordónkénti ára hetven dollár lesz az idén, 27,5 százalékkal magasabb, mint 2017-ben, a kerozin ára emiatt 26 százalékkal, 84 dollárra emelkedik hordónként. A légitársaságoknál az üzemanyagra fordított összeg az összkiadások 24 százalékát teszi majd ki, míg korábban 21,4 százalékra becsülték ennek mértékét - írta a Magyar Hírlap.