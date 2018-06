Jönnek a bankkártya nélkül működő ATM-ek

Egyre elterjedtebb a mobilos fizetés, ezért várhatóan a közeljövőben a legtöbb ATM-et is felszerelik ezzel a funkcióval, így többé nem lesz szükség bankkártyára, ha pénz szeretnénk felvenni. A fiatalok körében a készpénzes fizetés háttérbe szorul, hiszen a tinédzserek és a fiatal felnőttek már inkább a bankkártyát vagy a telefont használják a mindennapokban.

Napjainkban nagyjából minden fontosabb dolgot el lehet intézni egy okostelefon segítségével. A mobilos fizetés is egyre nagyobb teret hódít az elmúlt néhány évben és az is elképzelhető, hogy éppen ez a fizetési forma fogja majd leváltani a készpénzt és a bankkártyát. Kényelem szempontjából sem elhanyagolható, hogy ha egy berendezéssel - amely egyébként is ott lapul a legtöbb ember zsebében - el lehet intézni a mindennapos vásárlásokat.

A Mastercard és a Diebold Nixdorf új szolgáltatást indítanak közösen Cardless ATM, azaz kártyamentes ATM néven. A Cardless ATM mellett a Mastercard még tavaly jelentette be, hogy elindítja a Cash Pick-up nevű szolgáltatást is, ez pedig a ponttól-pontig (P2P, Peer-to-Peer) való fizetést teszi lehetővé.

A Cashless ATM használatához pedig nem lesz többé szükség bankkártyára, csupán egy QR kódot,vagy a telefonra telepített alkalmazást kell majd leolvastatni az automatával. Az előzetes regisztráció után a Mastercard ellenőrzi a felhasználót, majd ha minden rendben ment, el lehet felejteni a bankkártyát.

Emellett a Mastercard már dolgozik egy olyan rendszeren, ahol az ügyfelek ujjlenyomat vagy arcfelismerés segítségével vehetnének fel pénzt és fizethetnének is.

Az Apple egyébként már régóta használja a biometrikus azonosítást az Apple Pay szolgáltatásnál. A felhasználók a telefontjukat az arcukhoz tartva engedélyezhetik a fizetést, régebben pedig ujjlenyomat segítségével működött a rendszer.

A Bank of America is nagy hangsúlyt fektet a mobilos fizetésre és azt ígérik, hogy az év végére már 5000 ATM-ben lehet pénzt felvenni az Android Pay segítségével. Annyit kell tenni, hogy egy érzékelőhöz érintjük a telefonunkat. Ez a funkció már most működik 650 ATM-nél San Francisco-ban és környékén, de a vállalat a hónap végére 2400 további helyszínen szeretné bemutatni az újítást.