A kínaiak rájöttek, hogy jó üzlet a használt autó

Kína rengeteg pénzt költ arra, hogy az ország környezettudatosabbá váljon, és az elektromosautó-gyártásban is jelentős eredményeket ért el az utóbbi néhány évben, ráadásul úgy tűnik, hogy a jövőben ők uralhatják majd ezt a piacot is. Azonban a kínaiak évekig nem vásároltak használt autókat, csak újat, mert nem bíztak a kocsik minőségében, de a pekingi kormány is erősen szorgalmazta az új járművek vásárlását. Ez viszont most változikm, és egy jövedelmező üzletág alakulhat ki.