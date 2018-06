Mennyibe kerül havonta egy kutya vagy macska?

Gyakorlatilag lehetetlen megmondani, mennyibe kerül havonta egy házi kedvenc. Annyi bizonyos, hogy egy kutya – még ha kicsike is – többe kerül, mint egy macska, ám az egyes kutyafajták tartási költsége között sokszoros lehet a különbség. Alsó hangon 15-20 forintot biztos el kell költeni havonta egy kutyára, de határ a csillagos ég.

A kezdő csomag árát nagyban befolyásolja, hogy örökbe fogadott állatunk lesz, vagy vásároljuk. A macskavásárlás nem annyira elterjedt, ezért ezt most nem is vesszük számításba. A tenyésztőtől vásárolt kutya ára kijöhet 50 ezer forintból, de akár több százezer forintot is felemészthet. A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért ezért abból indulunk ki, hogy a kutya, macska adoptált – vagy ha nem is az, de a kölyök árát most nem vesszük számításba.

Mivel a kutya több oltást kap és általánosságban több feladatot, munkát, kiadást igényel, a továbbiakban a kutyatartás költségeit nézzük meg részletesebben, de visszatérünk majd a macskákra is.

A kutyát csipeltetni kell, ennek költsége 3500-4500 forint.

Az induló oltásokra érdemes mindösszesen az első fél év alatt 20 ezer forintot számolni – a kezdeti oltásokat az első 8 hétben kell beadatni, utána 16 hetes és féléves korban kell oltatni, később évi két oltás kötelező. A kutyának kell nyakörv, póráz, itatós és etetős tál, fekhely és némi játék. Akármennyi pénzt el lehet költeni, és persze ehet a kutya az elmosott jégkrémes dobozból, és alhat egy régi pokrócon, de reálisan egy komplett szettre számolhatunk 20 ezer forintot.

A kiskutya etetésére legalább 5000 forintot lehet számolni havonta, de érdemes jó minőségű tápot adni az állatnak, így az ár ennél jóval magasabb, könnyedén a duplája is lehet. Nagytestű kutyáknak kölyökkorban plusz vitaminokat, porcképződést elősegítő adalékokat is lehet adni, így máris 10-15 ezer forint környékén járunk havonta.

Ha a kutyánk felnőtt korba lép, az alábbi fix költségekkel érdemes számolni: étel, évi legalább két oltás, bolhanyakörv vagy bolhataszító cseppek, évi legalább egy állatorvosi vizsgálat, a szétrágott, elkoszolt játékok, fekhelyek pótlása. Az oltásra 10-15 ezer forintot, az állatorvosi vizsgálatra egészséges kutya esetében 5-10 ezret biztosan számolhatunk évente, az élősködők távoltartására pedig szintén nagyságrendileg 10 ezer forintot költhetünk – vannak cseppek, nyakörvek, amelyeket legalább 9 hónapon át érdemes használni, télen elhagyható.

Játékra, takarókra, kutyafésűre, utazós tálra, utazótáskára bármennyit lehet költeni, konzervatívan évi 30 ezer forintban húztuk meg a határt, abból indultunk ki, hogy a kutyánk alapvetően nem pusztítja, hanem használja ezeket, és nem kell évente új fekhely, új utazós táska (már ha utóbbi kell).

Ez mindösszesen 50-60 ezer forint évente, vagyis havonta 4000-5000 forint. Ha kozmetikába is visszük a kutyát, erre havonta érdemes típustól függően 5-10 ezer forintot szánni. A rövid szőrű kutyák fürdetését otthon is meg lehet oldani.

Ami a nevelést illeti, a gazda maga is nevelheti a kutyát, de iskolába is járhat, a komplett képzésre 30 ezer forint körüli összeget minimum szánni kell, de akár egy-egy szocializációs problémával is vihetjük suliba a kutyát, az kevesebbe kerül.

Az étel költsége nagyban függ attól, mekkora a kutya. Egy 40 dekás öleb kevesebbet eszik, mint egy dog, ez egyértelmű. Átlagos termetű kutya estében nagyjából 10 ezer forintba kerül a kommersz táp havonta, a prémium minőségű eledel ennek duplára is lehet. Ha a kutya allergiás vagy speciális tápot kell ennie, akár 40-80 ezer forint is lehet a havi kajaszámla. A kutyának lehet adni ugyan házi kosztot, de a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében jobb a tápot is beiktatni – allergiás kutyáknál a házi koszt csak nagyon korlátozottan vagy egyáltalán nem javasolt.

Érdemes számolni azzal, hogy a kutyánkat ivartalanítjuk. Ez a beavatkozás kan kutyáknál egyszerűbb és olcsóbb, 20 ezer forint körüli összeget jelent, szuka kutyáknál nagyjából a dupláját.

Az állatorvosi költségek akkor kezdenek megnőni, amikor a kutya öregedni kezd, illetve kiderülnek a fajtaspecifikus betegségek. Mivel ezt nem lehet kiszámítani, ezzel nem számoltunk, de ez több tízezer forinttól akár százezres tételig is megterhelhetik a házi büdzsét.

Mindent összevetve havonta nagyon minimálbüdzsé mellett akár 15-20 ezer forintból is eltartható egy áltagos termetű kutya. Ez a hirtelen adódó költségek miatt azonban jelentősen megugorhat, így érdemes ennél jóval nagyobb kerettel számolni, mielőtt azt gondolnánk, filléres tétel a házi kedvenc. A macskák nagyjából feleakkora költséggel tarthatók, mint a közepes termetű kutyák – ha nem számítjuk bele a komód tetejéről lelökött kínai váza értékét.

