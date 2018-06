Autógyártó cégek már korábban is megjelentek a fuvarmegosztó piacon, ám olyan nagyságrendű invesztíciót, mint amire a Toyota készül, még egyikük sem hajtott végre. A japánok azt vallják: ezzel a saját jövőjükbe is befektetnek.

A Toyota egymilliárd dollárt fektet be az ázsiai Grab fuvarmegosztó cégbe, amely az Uberhez hasonló szolgáltatásokat kínál a délkelet-ázsiai régióban. Ezzel a japán autógyártó óriás szorosabbra vonja tavaly megkezdett együttműködését a szingapúri központú startuppal. A két társaság kölcsönösen egy-egy menedzsert delegál a másik vezetőségébe.

Autógyártó cég soha ekkora összeget nem fektetett még be a fuvarmegosztó szektorban – olvasható a CNBC összefoglalójában. A friss tőkével a Grabnek lehetősége nyílik arra, hogy a fuvarmegosztás mellett kapcsolódó tevékenységeiket – a házhozszállítást és a mobilfizetést – is fejlesszék. A Toyota pedig fokozottan integrálni tudja például telematikus biztosítását, az előre jelzett karbantartási szolgáltatást, illetve finanszírozási programját a Grab tevékenységébe.



A Grab igen népszerű Délkelet-Ázsiában, hiszen több mint 100 millió mobilkészülékre töltötték le appját, napi 6 millió fuvarmegosztást bonyolít le és 6,6 millió regisztrált sofőrrel rendelkezik.Ez az egyik legnagyobb szabású befektetés, amit a Toyota alaptevékenységén, az autógyártáson kívüli területen végrehajt. A Marketwatch beszámolója szerint a japánok attól tartanak, hogy az autógyártó iparág veszélybe sodródhat az önvezető és a megosztott járművek világában. Ez pedig egyfajta előremenekülésre készteti őket, arra hogy új területeken vessék meg a lábukat, biztosítva ezzel a saját túlélésüket.