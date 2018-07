Jelenleg a Kickstarter közösségi finanszírozási weboldal segítségével kalapozza össze a pénzt az Urban Trends, hogy a legújabb kávéőrületet, a hideg főzési folyamatot már otthonunkban is elkészíthessük.

Rob Kushner és Michael Stoll közösen alapították az Urban Trends vállalkozást – a korábbi ügyvéd és technológiai szakember már azóta együtt dolgozott, hogy kisgyerekként cukorkát árultak a házuk előtt. Évekig fáradoztak azon, hogy vállalkozásuk erőre kapjon, mivel olyan konyhai eszközöket akartak megalkotni, amik könnyen használhatóak, jól megtervezettek és strapabíróak.

A cég számos terméket állított már előre, ami nemcsak formatervezett és hatékony, hanem még szemet gyönyörködtető designnal is rendelkezik – ilyen például a citrusprés, a fagyiskanál, vagy a legújabb termékük, a kávéfőző, ami hidegen készíti el a kávét.

Az Urban Trend a kaliforniai Newport Beach-en székel, de számos irodával rendelkezik világszerte, például Hongkongban vagy Sencsenben, és világszerte harminc országban forgalmazza termékeit.

A cég által bemutatott Barista Cold Brew már teljes egészében elkészült, vagyis mind a mérnöki részleg befejezte a tervezést, mind a gyártási terület rendelkezik a megfelelő eszközökkel a kávéfőző előállításához, valamint az Urban Trends benyújtotta az Egyesült Államokban a szabadalmi eljáráshoz szükséges papírokat.

A Barista Cold Brew lényege, hogy otthonunkban is elérhetővé teszi a hideg kávéfőzés élményét, amit eddig csupán drágább kávézókban lehetett megvásárolni. A mérnökök mindenre gondoltak, egyszerű forma, könnyű kezelhetőség, és egyszerű tisztíthatóság. Emellett a kávét hosszú ideig is képes tárolni, megőrizve annak erejét és aromáját.

A Kickstarteren bejövő összeget a termék folyamatos gyártásához, bemutató kampányához és marketingköltségeihez kívánják felhasználni. Az Urban Trends 25 ezer dolláros (6,8 millió forint) célt tűzött ki a közönségi finanszírozási felületen, majdnem 7 ezer dollár (1,9 millió forint) be is folyt a 142 támogatónak köszönhetően, akik ezért nem csak a kávégépet, hanem recepteket és tejhabosítót is kapnak.

A Barista Cold Brew támogatási programja július 11-ig tart.