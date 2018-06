Mutatjuk a félmilliárdból épült, futurisztikus magyar McDonald's éttermet

Gyöngyös forgalmas közlekedési csomópontjában, megnyitotta kapuit a McDonald's legújabb, kétszintes autós étterme. A beruházás mintegy 500 millió forintból valósult meg.

Az idén 30 éves étteremlánc a „Jövő Élménye" éttermi koncepcióval tervezte meg az éttermet, így a vendégek már – a fővároson kívül elsőként Gyöngyösön – érintőképernyős kioszkokon adhatják le rendelésüket, és választhatják az asztalnál történő kiszolgálást is.

Újít az étteremlánc

A vállalat egy éve jelentette be, hogy világszerte az „Experience of the Future" koncepció szerint, azaz innovatív konyha- és kiszolgálási folyamatokkal, valamint interaktív digitális technológiával támogatott szolgáltatásokkal modernizálják a mekizés élményét.

A magyarul „Jövő Élménye" névre keresztelt új éttermi koncepciót olyan jövőbe mutató igények és elvárások hívták életre, melyek még magasabb szintre emelik a "mekizés" élményét,

egyúttal modernizálják a márkát.

A megújuló éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket.

A vendégek számára a fejlesztés legfeltűnőbb elemei az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok és a „table service", azaz az asztalnál történő kiszolgálás.

A McDonald's piacvezető márkaként évről-évre egyre több vendéget szolgál ki Magyarországon. Csak az idei évben több mint 10 százalékkal nőtt az egységeket látogató vendégek száma, a forgalom pedig még ezt is jóval meghaladó mértékben növekszik.

Sokasodnak a jövő "mekizői"

A gyöngyösi étterem nem csak az első vidéken nyíló, országosan pedig már a hatodik „Jövő Élménye" étterem, de tovább bővíti azon városok körét is, amelyekben vendégeknek a mekizés élményét nyújtja a vállalat.

Az új étterem és McDrive egység kívül-belül a legújabb trendek szerinti megjelenést kapta. A tervezéskor fontos szempont volt a fenntarthatóság.

Így az energiahatékonyság és takarékosság mellett, az esővíz összegyűjtésére és hasznosítására is megoldást találtak a kivitelezők.

Az étterem egyszerre 90 vendég befogadására képes, és ennek megfelelő számú parkolóhellyel rendelkezik.

A kétszintes, közel 400 négyzetméter alapterületű étteremben 40 főállású (főként helyi és környékbeli) munkavállaló és számos diák talált munkalehetőségre. Az éttermet üzemeltető csapat már tavaly októberben megkezdte a tréningeket és a közös felkészülést a nyitásra.

Az éttermet üzemeltetői szinten is gyakorlott szakemberre bízta a vállalat. Héjja János franchise partnerként 1998 óta tagja a McDonald's-családnak, és immár – Magyarországon elsőként – 5 étterem üzemeltetését végzi.