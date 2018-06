Egész Oroszország abban reménykedik, hogy a csütörtökön induló labdarúgó világbajnokság alatt mindenki rájuk figyel majd. A szakértők szerint rövid távon hatalmas lökést adhat az orosz gazdaságnak az esemény, azonban arra már kevesebben számítanak, hogy ez a lendület kitart. Ez az első alkalom, hogy Oroszország labdarúgó világbajnokságot rendezhet, ráadásul egyből minden idők legdrágább vébéje lesz ez, hiszen 14 milliárd dollárt költöttek rá.

Oroszország nyitja meg a 2018-as labdarúgó világbajnokságot Szaúd-Arábia ellen. A hazai pálya előnye ellenére sem várható el az orosz csapattól, hogy túlzottan messzire jussanak a tornán, ráadásul az ország gazdasága sem kapja meg a várt lökést a CNBC szerint.

A Moody's tanulmánya szerint Oroszországnak rövid távú gazdasági fellendülést jelenthet majd. A leginkább az infrastruktúra kamatozik majd a világbajnokságból, de még ebben a szektorban sem lesz nagyon erőteljes előrelépés. A Moody's hozzátette, hogy a világbajnoksághoz kapcsolódó befektetések az összes idei, oroszországi befektetésnek csupán az egy százalékát tették ki.

Kristin Lindow, a Moody's elemzője rámutatott, hogy a rendezvény csupán egy hónapig tart majd és az ennek köszönhető fellendülés nem lesz elég ahhoz, hogy stimulálja az 1,3 ezer milliárd dolláros orosz gazdaságot.

A McKinsey is kiadta saját tanulmányát a világbajnokság gazdasági hatásairól. Ők is arra a következtetésre jutottak, hogy a VB nem lesz jelentős hatással az orosz gazdaságra. Oroszországnak 14 milliárd dollárba került az esemény, a McKinsey szerint a világbajnokság 15 milliárdos pozitív hatással lesz az ország GDP-jére. Összességében tehát az ő olvasatukban akár még nyereséges is lehet a VB megrendezése.

A McKinsey részben cáfolja a Moody's-t, mert ők úgy vélik, hogy a turizmus fellendülése és az országimázs javulása miatt a világbajnokság pozitív hatásai a következő 3-5 évben is érezhetőek lesznek. Utaltak a 2014-es téli olimpiára, amelyet szintén az oroszok rendeztek Szocsiban és a rákövetkező évben 1,5 millióval több turista látogatta meg az országot.

A Moody's arra számít, hogy a világbajnokság alatt 570 ezer külföldi és 700 ezer belföldi turista vesz majd rész a rendezvényeken.

Rövid távon biztosak abban, hogy komoly fellendülés lesz a szállodaiparban és a vendéglátóiparban, külön kiemelik a moszkvai repteret, amely vélhetően a legtöbbet profitálja majd az utazó focirajongókból.

Moszkva és Szentpétervár lesznek a legkedveltebb turisztikai célpontok. Az utóbbi városban 400 ezer látogatóra számítanak. Az Euromonitor szerint részben a vébé miatt 2022-ig éves szinten 4 százalékkal több turista keresi majd fel az országot és ez összességében eléri majd a 37 millió utazást. Az Euromonitor arra számít, hogy idén 1,4 százalékkal több turista látogatja meg Oroszországot, mint egy évvel korábban.