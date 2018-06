Tevetej fogyasztására állhat át majd a világ

A tehéntejnél most még sokkal drágább, ennek ellenére mind népszerűbb a tevetej a világon. Termelése és kereslete is növekszik, és – ahogy a The Seattle Times beszámolójából kiderül – egyes gazdálkodók és termékgyártó vállalatok máris abban bíznak, a tevetej növekvő népszerűsége hamarosan megváltoztathatja a tej piacát.

Tejallergiások számára is ajánlható, C-vitamin és vastartalma pedig többszöröse a hagyományos tehéntejének: a tevetartás és a tevetej Ázsia, Afrika egyes térségeiben, valamint Ausztráliában rendelkezik komoly hagyományokkal.

Vadtevék Ausztráliában

Mind az amerikai, mind az ázsiai kereslet nő a tevetej iránt. Ausztrália belső területein eddig sokszor problémaforrásnak tekintették az elszaporodó vadtevéket, amelyek korábban hátasállatként kerültek a kontinensre a kolonizálás idején.

A populáció évente 8 százalékkal bővül.

A tevék ugyanakkor könnyen háziasíthatók és haszonállatként, több mindenre alkalmazhatók.

Ausztráliában egyre nagyobb a gazdálkodói érdeklődés a tevék iránt, hogy tejükre prosperáló gazdálkodást építhessenek.

Például a Good Earth Dairy nevű cég 2020-ra 3000 tevénél is többel tervez, ami nagyságrendi ugrás ahhoz képest, hogy most 100 példány körül van az állomány nagysága.

A több ezer teve naponta akár 10 ezer liter tejet is adhat.

A gazdálkodásnál abban bíznak, hogy a kereslet növekedésével és a termelés emelésével, megindulhat az árcsökkenés. Ez utóbbi viszont tovább bővítheti a keresleti piacot, és így a termelés volumenét is.

Az ausztrál gazdálkodók optimisták.

Úgy látják, a tevetej népszerűsége oly mértékben fog nőni a közeli jövőben, hogy a hagyományos termelő térségekben – Afrika és a Közel-Kelet – nem bírják a tempót, egyszerűen azért, mert az állomány nagysága nem lesz hozzá elegendő. Ekkor kerülhet a képbe a felfutóban lévő ausztrál tevegazdálkodás, melynek szereplői szállíthatnak lényegében a globális piac egészére.

Így Ázsiába is, ahol a tevetej literéért most akár 20 dollár körüli, azaz mintegy 5300 forintnak megfelelő összeget is elkérhetnek.

Adatok igazolják a növekvő fogyasztási igényt

Egy indiai jelentés szerint, a hatalmas országban ugrásszerűen megnőtt a tevetej értékesítési volumene a korábbi évekhez képest. Sőt, az egészségre gyakorolt kedvező hatása miatt, 2016-2017-ben, 108, mentálisan sérült gyermek esetében terápiás céllal is alkalmaztak tevetejet, kedvező eredménnyel.

Az indiai Nemzeti Tevekutató Központ adatai szerint, 2013-ban és 2014-ben 5088 liter nyers tevetejet értékesítettek. 2017-2018-ban már 9124 literre emelkedik az értékesítés, ami közel 80 százalékos növekedés.

A pasztörizált tevetej még jobban fogyott, illetve fogy.

Míg a vizsgált időszak elején, 2013-14-ben 1145 liter, addig a számítások szerint, 111 százalékos növekedéssel, 2145 literre emelkedik a mostani időszakban az értékesített mennyiség.

Egy 2015-ös etiópi jelentés szerint pedig, a mintegy 100 gazdálkodó végezte tevetej-termelés több mint 10 ezer embernek adott munkát az országban, és 2,6 millió dollár gazdasági teljesítményt termelt.

A tevetej Magyarországon még kevésbé ismert, az viszont biztos, hogy nemzetközi hasznosításának magyar vonatkozása is van. Ahogy az Origo megírta, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet kidolgozta tevetej feldolgozási technológiát, Marokkóban hasznosítják.