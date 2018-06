A projekt első ütemében mintegy 2,5 milliárd forintot fordít négy vidéki bevásárlóközpont korszerűsítésére az Indotek Group. Az elkövetkező hetekben-hónapokban elinduló beruházások részeként a társaság kívül-belül megújítja az ezredfordulós beruházási hullám során felépített ingatlanokat, hogy a bevásárlóközpontok újra vonzóvá és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak.

A zalaegerszegi Zala Plaza, valamint a Sopron Plaza, a Szeged Plaza és a

Debrecen Plaza is teljesen megújul az elkövetkező hónapokban az Indotek Group beruházási

programjának köszönhetően - áll a társaság közleményében. Ezzel párhuzamosan a bérlői mix is jelentősen átalakul. Az érintett bevásárlóközpontok az elmúlt években kerültek az Indotek Group portfóliójába. Egyik épület sem zár be a felújítások idején, az üzletek ugyanúgy várják a vásárlókat a munkálatok időtartama alatt is. A korszerűsítésre az első ütemben összesen mintegy 2,5 milliárd forintot fog a társaság elkölteni.

Elsőként, már a nyáron, Zalaegerszegen kezdődhet el a kivitelezés. A zalai megyeszékhelyen

az első ütemben közel félmilliárd forint értékben fognak beruházni, és itt nyitja első nyugat-magyarországi kiskereskedelmi egységét az Auchan. A Sopron Plaza felújítása nyár végén kezdődik el, az első ütemben közel egymilliárd forintos ráfordítás mellett. Sopronban is az Indotek Group portfóliójába tartozó ingatlanban fogja első áruházát megnyitni az Auchan, több neves, nemzetközi divat- és napi fogyasztási cikkeket árusító üzletlánc boltja mellett.

Különösen látványos lesz a külső homlokzat megújítása a Szeged Plazában, ahol a beruházók

kifejezetten fiatalos, az élményközpontúságot a középpontba állító arculatot igyekeznek szabni az

egész épületre, első lépésben mintegy 450 millió forintot fordítva a külső és belső munkálatokra.

Az épület eredeti struktúráját megtartva, de új, egyedi építészeti megoldás alkalmazásával tervezik új köntösbe öltöztetni a Debrecen Plazát. Az első ütemben a tervek szerint mintegy 800 millió forintot fordítanak a korszerűsítésre. Az üzletkínálat itt is alkalmazkodik a modern igényekhez, a kibővített ételudvar pedig igazi közösségi területként fogja várni a látogatókat.

A beruházások második ütemében további jelentős forrásokat kívánnak az érintett létesítmények korszerűsítésére fordítani. Ezzel párhuzamosan 2019-ben Veszprémben, Szolnokon és Kaposváron is szeretnék elkezdeni az üzemeltetésükben lévő kereskedelmi központok modernizálását. Májusban fejezték be a fővárosban a Csepel Plaza korszerűsítését.