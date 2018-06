Történelmi csúcstalálkozó és médiapiaci rekord

A Tesla bejelentette, hogy óriási leépítést tervez, több ezer alkalmazottól vállnak meg. A Volkswagent egymilliárd dollárra büntették, az amerikai médiapiacon pedig rekordfelvásárlást hajtott végre az AT&T. A héten bemutatták a 2019-es magyar költségvetési tervezetet, amelyből kiderül, hogy több támogatást kap majd az oktatás és az egészségügy.

Gigantikus pénzek mozognak az amerikai médiapiacon

Az amerikai hatóságok engedélyezték az AT&T és a Time Warner fúzióját. Az AT&T 85 milliárd dollárt fizetett a médiavállalatért és ezzel komoly játékossá lépett elő, nemcsak a filmek és a sorozatok terén, hanem a digitális piacon is.

A Disney számára ez a hír azért jelentős, mert ők pedig a 21st Century Foxot szeretnék felvásárolni, azonban félő volt, hogy esetükben a brit médiahatóságok fúrják majd meg a tervezet ügyletet, ha az amerikai bíróság kedvezőtlenül dönt. Így viszont várhatóan ez az üzlet is zöld utat kap majd, azonban időközben lett egy kihívója a Disney-nek. A Comcast is beszállt a Foxért folytatott versenybe, ráadásul 12 százalékkal túllicitálták a Disney ajánlatát.

Megindulhatnak a külföldi befektetések Észak-Koreában

A héten találkozott Donald Trump amerikai és Kim Dzsongun észak-koreai elnök és a tárgyalások a jelek szerint eredményesek voltak. Mike Pompeo külügyminiszter nemrég már arról beszélt, hogy az amerikai cégek szívesen befektetnének Észak-Koreában, ha megvalósul a teljes nukleáris leszerelés az ázsiai országban.

A külföldi cégek számára vonzó lehet, hogy jól képzett munkaerő áll rendelkezésre, a munkabérek pedig jóval alacsonyabbak, mint a környező országokban. Észak-Korea legnagyobb kereskedelmi partnereként Kína járhat az élen a befektetésekben.

Egymilliárd dolláros büntetést kapott a Volkswagen

A Volkswagen több mint egymilliárd eurós büntetést kapott Németországban a szénmonoxid-kibocsátási csalás miatt. A vállalat nem fellebbezett, elfogadta a büntetést.

A VW közleménye szerint a bírságot azért vetették ki, mert a társaság megsértette felügyeleti kötelezettségeit a motorfejlesztő részleg tevékenységével kapcsolatban. A VW botránya más gyártókat is elért, a német szövetségi közlekedési minisztérium hétfőn 238 ezer jármű visszahívására kötelezte a Daimlert.

Újabb húsz Aldi áruházból mentik az élelmiszereket

A globális statisztikák szerint évente 1,3 milliárd tonna élelmiszer megy kárba, miközben 1,3 milliárd ember éhezik, holott az Európában és az USA-ban kidobott élelmiszer egynegyedéből a világ összes éhezője jól lakna.

Az Aldi Magyarországon 2016 óta működik együtt az Élelmiszerbankkal, és egyre több üzletéből jutnak el nap mint nap az emberi fogyasztásra még alkalmas élelmiszerek az Élelmiszerbank és partnerszervezetei segítségével oda, ahol arra igazán szükség van. Hamarosan már 72 Aldi áruház vesz részt a programban.

Költségvetés 2019: több pénz az egészségügynek és az oktatásnak

Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta a 2019. évi költségvetési törvényjavaslatot. Ebből kiderült, hogy a jövő év a kiszámíthatóság és tervezhetőség éve lesz. Varga Mihály elmondta, hogy a jövő évi büdzsé 4,1 százalékos emelkedéssel számol, a ciklus végére pedig 60 százalék alá csökkenhet az államadóság.

Emellett kiderült az is, hogy 2019-ben 2,7 százalékos inflációval kalkulál a kormány. Jövőre nem nyúlnak hozzá az szja-hoz, marad a 15 százalék, viszont több támogatás jut majd egészségügyre, oktatásra és a kultúrára. de fontos lesz a családok támogatása is. Továbbá 2019-ben újabb két százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó mértéke, 19,5 százalékról 17,5 százalékra.

Több ezer embert rúgnak ki a Teslától

A Tesla amerikai autógyártó elbocsátja dolgozóinak 9 százalékát. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója azzal indokolta a döntést, hogy az elmúlt években folyamatosan fejlődött a cég, és közben sajnálatosan egyes munkakörök duplikálódtak.

A Tesla alkalmazottainak a száma mintegy 37 500 volt a múlt év végén, azonban a 15 éve működő vállalat még egy évet sem zárt nyereséggel. A mostani elbocsátások nem a gyártósoroknál dolgozókat fenyegetik.

Bemutatták a NAV új vezetőjét

A pénzügyminiszter jelenlétében mutatták be a NAV új vezetőjét, Sors Lászlót. Varga Mihály kijelentette, hogy a közeljövőben a vállalkozók versenyképességének növelésében jelentős szerepet játszhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Varga azt is jelezte: reméli, hogy a NAV 2021-re papírmentes hivatallá válik. A hatóság elektronikus szolgáltatásai egyre elterjedtebbek, vagyis az adózók partnerek abban, hogy néhány éven belül teljesen papírmentes hivatal legyen a NAV.

Bebetonozzák a világ összes homokját

A homok fő felhasználási területe a betongyártás, a világ pedig évente mintegy 4 milliárd tonna betont állít elő, és a mennyiség évente növekszik. A sokrétű felhasználással bíró homok kitermelésének globális volumene évente 70 milliárd dollár, azaz több mint 1500 milliárd forint körül mozog.

Az ipar számára azonban a legmegfelelőbb a tengerek és a folyók által kimosott üledékek. Emiatt pedig a világ tengerpartjainak több mint 90 százaléka átlagosan 40 méternyit zsugorodott 2008 óta. Az óceánfenék elméletileg nagy mennyiségben adhatná az utánpótlást a homokkitermelés számára, a vízfenék bolygatása azonban ökológiai katasztrófához vezethet.

Élőben közvetített videojátékokat, milliomos lett

A videojátékok élő közvetítése sok karriert indított be: Rachel "Valkyrae" Hofstetter főállásban már a Twitch platformon keresztül közvetít játékokat, a csinos lány nézőinek nagy részét pedig érthetően férfiak teszik ki.

Hofstetter lassan három éve főállású streamer és videómegosztó, aminek köszönhetően elég pénzt keres a rajongói adományokból és szponzortámogatásokból, hogy saját albérletet tudjon fenntartani, és még édesanyja adósságát is kifizette belőle.

Az EKB csökkenti, majd kivezeti a kötvényvásárlásokat

Az Európai Központi Bank (EKB) a jövő évtől megszünteti gazdaságélénkítő eszközvásárlási programját. Az EKB honlapjára felkerült közlemény szerint a testület megerősítette, hogy szándékában áll a nettó eszközvásárlásokat 30 milliárd eurós havi ütemben 2018 szeptember végéig folytatni.

Az idei utolsó negyedévben az eszközvásárlások havi összegét azonban már 15 milliárd euróra csökkentik és a programot az év végével kivezetik. A kormányzótanács arról is döntött, hogy változatlanul hagyja az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlábát,

Akár még nyereséges is lehet az oroszországi vb

A Moody's és a McKinsey is újonnan közölt tanulmányt a focivilágbajnokság gazdasági hatásairól Oroszország esetében. Mindkét elemzés egyetért abban, hogy nem lesz jelentős hatása a vébének az orosz gazdaságra.

A McKinsey azonban úgy számol, hogy a 14 milliárd dolláros költekezés mellett, a világbajnokság 15 milliárd dollárt fog hozni, tehát összességében a rendezvény nyereséges lesz. Emellett pedig hosszú távú pozitív hatása lehet az országimázsra és a turizmusra.

Kamatot emelt a Fed

A Federal Reserve monetáris döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) a piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal, 1,75-2,00 százalékra emelte szerdán az irányadó kamatsávot.

A testület ezt megelőzőn márciusban emelte ugyancsak 25 bázisponttal a kamatsáv széleit, májusban pedig változatlanul hagyta. A monetáris döntéshozók arra számítanak, hogy idén még két alkalommal, jövőre pedig háromszor emelik a kamatot. A legnagyobb valószínűséggel szeptemberben és decemberben hajthat végre újabb 25 bázispontos emelést a Federal Reserve.

Futurisztikus McDonald's épül Gyöngyösön

A vállalat egy éve jelentette be, hogy világszerte az „Experience of the Future" koncepció szerint, azaz innovatív konyha- és kiszolgálási folyamatokkal, valamint interaktív digitális technológiával támogatott szolgáltatásokkal modernizálják a mekizés élményét.

A vendégek a fővároson kívül elsőként Gyöngyösön adhatják le érintőképernyős kioszkokon rendelésüket, és választhatják az asztalnál történő kiszolgálást is.

Olcsóbb lett az üzemanyag

Szerdán 2 forinttal csökkent a benzin és 3 forinttal a gázolaj literenkénti ára. A csökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 392 forintra, a gázolajé pedig literenként 402 forintra mérséklődött.

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette az áprilisra vonatkozó ipari termelési adatokat. Ebből az derül ki, hogy áprilisban 7,8 százalékkal nőtt az ipari termelés. Emellett a KSH közölte az építőiparra vonatkozó adatokat is, és ezek szerint a negyedik hónapban 14,2 százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye.