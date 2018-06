Százezrek múlhatnak azon, mennyire ragaszkodunk a régi hitelhez

Érthetetlen módon alig élünk a hitelkiváltás lehetőségével, pedig most minden adott ahhoz, hogy sokat nyerjünk. Számításaink szerint, aki néhány éve vett fel változó kamatozású lakáshitelt az most vagy bő 15 százalékal kisebb törlesztőrészletre válthat, vagy végig rögzített kamatú hitelre. Cikkünkben összeszedtük a fontosabb tudnivalókat és egy látványos példát is bemutatunk.