A Google Kínában szórja a pénzt

Stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötött a Google, amelynek keretében 550 millió dollárt fektet a JD.com nevű kínai online áruházba. Cserébe a Google 2,7 millió A-osztályú törzsrészvényt kap majd. A két vállalat közösen dolgozik majd azon, hogy fejlesszék az infrastruktúrájukat, valamint javítsanak a vásárlói élményen.

A JD.com a partneri megállapodás értelmében néhány eddig csak Ázsiában kapható terméket elérhetővé tesz az Egyesült Államokban és Európában is a Google Shopping platformon keresztül. A kínai vállalat számára a Google befektetése azért is fontos, mert a tech óriás neve garancia a minőségre, míg a Google a JD segítségével egy számukra még feltérképezetlen piacra nyer hozzáférést, ezzel pedig csökkenthetik az Amazonnal szembeni hátrányukat.

Ezenfelül a JD előtt is megnyílik az út, hogy Kínán kívűl is el tudjanak érni vásárlókat, ez pedig kifejezetten fontos a jelenlegi időszakban, hiszen Peking és Washington között meglehetősen feszült a viszony. A JD.com alapítója Richard Liu szerint, egy esetleges kereskedelmi háború Amerika és Kína között nagyon rosszul érintené az online kereskedelmet, hiszen ezáltal nemcsak kínai márkák sérülnének, de az amerikai termékekre is komoly hatással lenne.

Hozzátette, hogy a politikai bizonytalanság miatt a vállalat egy időre felhagyott minden terjeszkedéssel.

Kínán belül a JD legnagyobb ellenfele a Jack Ma által vezetett Alibaba, amely jelenleg Ázsia legnagyobb e-kereskedelmi platformja. Mindkét vállalat elhivatott és hatalmas pénzeket fektetnek a különböző technológiákba. A JD például a közelmúltban egy olyan szolgáltatást tesztelt, amellyel drónok szállítanák ki a csomagokat a megrendelőknek. Az Alibaba pedig a virtuális plázákban látja a jövőt.

A JD viszont sokkal nagyobb befektetőket képes bevonzani, mint Jack Ma vállalata, hiszen a Google mellett Kína legnagyobb és a világ egyik legértékesebb vállalata a Tencent is támogatja őket. A JD és a Tencent közötti megállapodás lehetővé teszi az e-kereskedelmi vállalatnak, hogy a WeChat alkalmazáson keresztűl közvetlenül is eladjon termékeket a felhasználóknak.

Egyidejűleg a JD az amerikai Walmart vállalattal is partneri megállapodást kötött. A Walmart egy olyan okosboltot nyitott Kínában, ahol a vásárlók a telefonjuk segítségével vehetik meg a termékeket. Ezen termékek nagy része a JD lányvállalata - a JD Daojia - virtuális online boltjában is elérhetők.