Elnökválasztást tartottak Kolumbiában a hétvégén, amelyet Iván Duque, jobboldali jelölt nyert meg. Az előzetes információk szerint, a befektetők megnyugvással vették tudomásul a piacbarátságáról ismert Duque győzelmét. Ám – ahogy a Reuters megjegyzi – a győztesre, aki az elmúlt évszázad legfiatalabb kolumbiai elnökeként lép majd hivatalba augusztusban, nagy feladatok várnak. Kolumbia gazdasága változatlanul gyengén teljesít, kábítószer-kereskedő bandák nyomultak be azokba a térségekbe, amelyeket korábban a marxista FARC fegyveresei ellenőriztek, és az elmúlt évben több mint félmillió venezuelai érkezett az országba, hogy élelemhez és munkához jusson. Ha pedig ez nem lenne elég, az ország jelenleg vesztésre áll egy igen fontos állóháborúban: a kokacserje-termesztés visszaszorításában, abban, hogy a gazdálkodókat más növényekre állítsák át.

A szavazóhelyiségek 99,9 százalékának eredményei alapján Duque a leadott voksok 54 százalékát szerezte meg, míg baloldali riválisa, Gustavo Petro, aki a kolumbiai gazdasági modell teljes átalakításának ígéretével kampányolt, 41,8 százaléknyi szavazatot kapott. Duque győzelmi beszédében azonnal megerősítette kampányígéretét, hogy felülvizsgálja a marxista lázadókkal két éve kötött békemegállapodást.

A béke első választása

Kolumbiában most tartottak először választásokat azóta, hogy 2016 novemberében a kormány békét kötött a legnagyobb lázadószervezettel, a marxista Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőkkel (FARC), pontot téve az öt évtizeden át tartó, 220 ezernél több halálos áldozatot követelő véres konfliktusra.

Az alig 41 éves, piacbarátnak tartott Iván Duque - aki a keményvonalas volt államfő, Álvaro Uribe kiválasztottja - a kampány során a társasági adó csökkentését, az olaj- és bányaipari beruházások támogatását ígérte. Bejelentette továbbá, hogy úgy módosítja a FARC-szal kötött békemegállapodást, hogy a súlyos bűntényeket elkövető egykori gerillák szigorú büntetést kapjanak, de hozzátette, hogy nem fogja "darabokra tépni", ahogy azt egyes szövetségesei szorgalmazzák.

A béke, amelyről mindannyian álmodunk, korrekcióra szorul" - mondta vasárnap este több száz ünneplő híve előtt. Arra van szükség, hogy a folyamat valódi középpontjában az áldozatok álljanak, akiknek igazságot és kárpótlást kell szolgáltatni, és meg kell akadályozni, hogy a történtek megismétlődjenek - hangsúlyozta.

Az egykori gerillák pártja, a parlamentbe változatlan névvel beülő FARC képviselői azonnal "józanságra" intették a megválasztott elnököt.

Bár a hivatalos eredmények közlését közvetítő Caracol tévécsatorna híradása szerint, a résztvevők 4,2 százaléka érvénytelenül szavazott, Duque győzelme eloszlathatja azokat a félelmeket, hogy az ország gazdasági modelljét teljesen felforgathatják.

Veszélyes recept szerint működnek tovább

Az idei év első és második negyedévében napvilágot látott előrejelzések szerint Kolumbia azon az úton indul tovább, melyen a 2014-15-ös olajársokk okozta visszaesés előtt haladt. Vagyis gazdaságát elsősorban a fosszilis energiahordozókra, azok exportjára építve fejlesztheti tovább, biztosítva ezzel a szerény, de kiszámítható gazdasági növekedést.

A Világbank adatai szerint, a kolumbiai GDP idén 2,7 százalékkal bővül, ami 2020-ra már 3,6 százalékra emelkedhet. Ez a bővülés az újra emelkedő olajáraknak, a kormányzat támogatta jelentős infrastrukturális fejlesztéseknek – többek között a 4G képes átviteli hálózat építésének –, valamint a 2016-os, strukturális adóreformok eredményeinek köszönhető.

Ugyanakkor a korábbi évek alapján, ez a teljesítménynövekedés visszaesésről indul. 2017-re a GDP-növekedés már csak 1,8 százalék körül mozgott, mert 2015-től kezdődően csökkent az olaj- és a gáztermelés volumene is, ahogy az arany-, ezüst- és a platinakibocsátás is. Kolumbia kevesebbet állított elő textíliákból és más áruféleségekből. Örvendetes, hogy a magánszektor gazdaságon belüli aránya nőtt, ahogy bővült a pénzügyi és szolgáltató szektor volumene.

Ám romlott a fiskális egyenleg, annak ellenére hogy a 2012-ben bevezetett, szigorú költségvetési szabályok alapján a költségvetési egyensúly alapvetően stabil.

Ahhoz azonban – hívják fel a friss elemzések a figyelmet –, hogy a központi költségvetési hiány 2022-re a GDP 1 százalékára legyen csökkenthető, nem elegendő pusztán a hagyományos húzóágazatokba fektetni.

Az olaj- és a gázipar aránytalan támogatása révén ugyanis az ország hasonló veszélyeknek teheti ki magát, mint Venezuela.

Az elmúlt hónapokban annak ellenére összeomlott a szomszédos ország, hogy világviszonylatban is jelentős kőolajtartalékokkal rendelkezik. Kolumbiának – vélik az elemzők – az inflációs cél megtartása mellett a gazdaság más szektoraira is koncentrálnia kell, már csak abból a megfontolásból is, hogy néhány éve saját bőrükön tapasztalták meg az ott élők is, mivel jár az olajárak beszakadása és az azzal összefüggésben végbemenő gazdasági lassulás.

Kolumbia a gazdasági szabadság indexe, egy komplex mutatószám alapján a 42. a 186 országot tartalmazó 2018-as listán. Ez egy középmezőnyi teljesítményt jelent, bár az indexhez tartozó 68,9-es pontszám magasabb, mint az amerikai kontinens regionális, illetve mint a globális átlaga. S miközben a mezőgazdaság 4,9 százalékos növekedést produkált 2017-ben – köszönhetően az El Nino hatás gyengülésének, - az országot újra bejárja egy régi kísértet, mely ellen régóta harcot folytatnak.

