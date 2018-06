Ha ilyen müzlit evett, akkor gyorsan forduljon orvoshoz

A világszerte népszerű Kellogg's Honey Smacks gabonapehely miatt 31 amerikai államban van szalmonellajárvány, és már 73 ember betegedett meg szalmonellával, közülük 24-en kórházba is kerültek a Miami Herald értesülései szerint. Ez a fajta müzli tudomásunk szerint itthon nem kapható, azonban több online oldalról is be lehet szerezni, és a legnagyobb e-kereskedelmi oldalakon is rendelhető, így könnyen lehet, hogy néhány magyar háztartásban is ettek a szennyezett gabonapehelyből.